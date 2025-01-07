Выплаты военным ВСУ - дополнительная выплата в размере 30 тысяч гривен, за что ее начисляют

Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение вознаграждения в размере 30 тысяч гривен в месяц, если они прикрывают объекты критической инфраструктуры в составе сил ПВО. Кроме того, есть еще два основания для начисления этого вознаграждения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительные вознаграждения военным

В период действия военного положения военнослужащим в пределах денежного обеспечения выплачиваются различные дополнительные вознаграждения, которые отличаются размером и основаниями для выплат.

В частности, часть военнослужащих имеет право на получение ежемесячного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен.

Три варианта для начисления 30 тысяч гривен

Это вознаграждение начисляется военнослужащим, которые выполняют ряд разнообразных боевых задач в тех или иных подразделениях ВСУ.

Это, в частности, задачи:

в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ, осуществляющих управление действующими группировками войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны Украины непосредственно в районах ведения военных действий в соответствии с боевыми или логистическими распоряжениями.

Напомним, мы писали ранее о том, за что военным дают ежемесячные дополнительные выплаты.

Также мы сообщали о том, почему иногда задерживают выплаты военным.