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Военные выплаты в размере 30 тыс. грн — три основания

7 января 2025 05:38
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты военным ВСУ - дополнительная выплата в размере 30 тысяч гривен, за что ее начисляют
Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение вознаграждения в размере 30 тысяч гривен в месяц, если они прикрывают объекты критической инфраструктуры в составе сил ПВО. Кроме того, есть еще два основания для начисления этого вознаграждения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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В период действия военного положения военнослужащим в пределах денежного обеспечения выплачиваются различные дополнительные вознаграждения, которые отличаются размером и основаниями для выплат.

В частности, часть военнослужащих имеет право на получение ежемесячного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен.

Три варианта для начисления 30 тысяч гривен

Это вознаграждение начисляется военнослужащим, которые выполняют ряд разнообразных боевых задач в тех или иных подразделениях ВСУ.

Это, в частности, задачи:

  • в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ, осуществляющих управление действующими группировками войск;
  • по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;
  • по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны Украины непосредственно в районах ведения военных действий в соответствии с боевыми или логистическими распоряжениями.

Напомним, мы писали ранее о том, за что военным дают ежемесячные дополнительные выплаты.

Также мы сообщали о том, почему иногда задерживают выплаты военным.

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