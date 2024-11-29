Щомісячні додаткові виплати військовим — за що дають та які суми

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України можуть отримувати як основні, так і додаткові види грошового забезпечення. Їх сума залежить від звання, посади та вислугу років.

Новини.LIVE пояснить, як розраховують додаткові виплати військовим та від чого залежить їх сума.

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Основні види грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України включають постійні складові, які нараховуються залежно від звання, посади та тривалості служби.

До них належать:

Посадовий оклад – це базова частина грошового забезпечення, яка визначається залежно від займаної посади. Чим вища посада, тим більший посадовий оклад.

– це базова частина грошового забезпечення, яка визначається залежно від займаної посади. Чим вища посада, тим більший посадовий оклад. Оклад за військове звання – грошова виплата, що залежить від присвоєного військового звання, такого як рядовий, сержант або лейтенант. Ця сума не залежить від посади військовослужбовця.

– грошова виплата, що залежить від присвоєного військового звання, такого як рядовий, сержант або лейтенант. Ця сума не залежить від посади військовослужбовця. Надбавка за вислугу років – додаткова виплата, що нараховується за тривалість служби у Збройних Силах або інших силових структурах. Розмір цієї надбавки обчислюється у відсотках від окладу (посадового і за званням) і зростає разом із кількістю років служби: від 5% за один рік до 50% за 25 років і більше.

Які додаткові виплати передбачені військовим у ЗСУ

Додаткові щомісячні виплати військовослужбовцям Збройних Сил України включають низку категорій.

Підвищення посадового окладу. Військові, які служать у населених пунктах зі статусом гірських або на острові Зміїний, отримують підвищення посадового окладу. Наприклад, у гірських районах оклади збільшуються на 25%. Якщо посадовий оклад становить 2 550 грн, підвищення складе 638 грн.

Надбавки нараховуються за:

особливості проходження служби;

службу у Силах спеціальних операцій;

кваліфікацію, кваліфікаційну категорію;

виконання функцій державного експерта з питань таємниць;

роботу в умовах режимних обмежень;

почесні та спортивні звання;

донорство.

Наприклад, надбавка за особливості служби становить 65% від посадового окладу, окладу за звання та надбавки за вислугу років. При окладі 2 550 грн, окладі за звання 530 грн і надбавці за вислугу 770 грн, загальна сума надбавки складе 2 503 грн.

Доплати призначаються за наукові ступені (кандидат або доктор наук) та вчені звання (доцент чи професор). Розмір доплати варіюється від 5% до 10% посадового окладу, залежно від наукових і професійних досягнень.

Винагорода за кібербезпеку та кіберзахист. Військові, які виконують завдання у сфері кіберзахисту, можуть отримувати винагороду до 100% від посадового окладу, окладу за звання та надбавки за вислугу років, залежно від рівня виконаних завдань.

Винагорода за проходження служби в особливий період. Курсанти, які до вступу у військові навчальні заклади не перебували на службі, отримують 2 350 грн щомісяця під час воєнного стану.

Також військові можуть отримувати премію. Це щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби. У середньому премія становить від 15 000 до 30 000 грн.

Одноразові додаткові виплати для військових

Також військові можуть отримувати одноразові додаткові виплати. Зокрема, це такі, що призначаються за виконання специфічних завдань в умовах підвищеного ризику.

Вони надаються військовим, які виконують службові або бойові завдання, що потребують особливих навичок і передбачають підвищену небезпеку. До таких завдань належать:

морські операції;

стрибки з парашутом;

розмінування та тралення мін;

водолазні роботи;

бойове чергування;

інші завдання в умовах воєнного стану або особливого періоду.

Інші одноразові виплати спрямовані на покращення соціального та матеріального становища військовослужбовців. Вони включають:

допомогу при укладенні першого контракту;

виплати для оздоровлення;

допомогу на вирішення соціально-побутових питань;

одноразову виплату при звільненні з військової служби.

Нагадаємо, сім'ї військовослужбовців також мають право на отримання деяких виплат.

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