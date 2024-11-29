Ежемесячные дополнительные выплаты военным — за что дают и какие суммы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получать как основные, так и дополнительные виды денежного довольствия. Их сумма зависит от звания, должности и выслуги лет.

Новини.LIVE объяснит, как рассчитывают дополнительные выплаты военным и от чего зависит их сумма.

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Основные виды денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины включают постоянные составляющие, которые начисляются в зависимости от звания, должности и продолжительности службы.

К ним относятся:

Должностной оклад – это базовая часть денежного довольствия, которая определяется в зависимости от занимаемой должности. Чем выше должность, тем больше должностной оклад.

– это базовая часть денежного довольствия, которая определяется в зависимости от занимаемой должности. Чем выше должность, тем больше должностной оклад. Оклад за воинское звание – денежная выплата, зависящая от присвоенного воинского звания, такого как рядовой, сержант или лейтенант. Эта сумма не зависит от должности военнослужащего.

– денежная выплата, зависящая от присвоенного воинского звания, такого как рядовой, сержант или лейтенант. Эта сумма не зависит от должности военнослужащего. Прибавка за выслугу лет – дополнительная выплата, начисляемая за продолжительность службы в Вооруженных Силах или других силовых структурах. Размер этой надбавки исчисляется в процентах от оклада (должностного и по званию) и растет вместе с количеством лет службы: от 5% за один год до 50% за 25 лет и старше.

Какие дополнительные выплаты предусмотрены военным в ВСУ

Дополнительные ежемесячные выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины включают ряд категорий.

Повышение должностного оклада. Военные, служащие в населенных пунктах со статусом горных или на острове Змеиный, получают повышение должностного оклада. К примеру, в горных районах оклады увеличиваются на 25%. Если должностной оклад составляет 2550 грн, повышение составит 638 грн.

Надбавки начисляются по:

особенности прохождения службы;

службу в Силах специальных операций;

квалификацию, квалификационную категорию;

выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;

работу в условиях режимных ограничений;

почетные и спортивные звания;

донорство.

К примеру, надбавка за особенности службы составляет 65% от должностного оклада, оклада за звание и надбавки за выслугу лет. При окладе 2550 грн, окладе за звание 530 грн и надбавке за выслугу 770 грн, общая сумма надбавки составит 2503 грн.

Доплаты назначаются за ученые степени (кандидат или доктор наук) и ученые звания (доцент или профессор). Размер доплаты варьируется от 5% до 10% должностного оклада в зависимости от научных и профессиональных достижений.

Вознаграждение за кибербезопасность и киберзащиту. Военные, выполняющие задачи в сфере киберзащиты, могут получать вознаграждение до 100% от должностного оклада, оклада за звание и надбавки за выслугу лет в зависимости от уровня выполненных задач.

Вознаграждение за прохождение службы в особый период. Курсанты, которые до вступления в военные учебные заведения не находились на службе, получают 2350 грн ежемесячно во время военного положения.

Также военные могут получать премию. Это ежемесячная выплата военнослужащим в соответствии с их личным взносом в общие результаты службы. В среднем премия составляет от 15000 до 30000 грн.

Одноразовые дополнительные выплаты для военных

Также военные могут получать единовременные дополнительные выплаты. В частности, это назначаемые за выполнение специфических задач в условиях повышенного риска.

Они предоставляются военным, которые выполняют служебные или боевые задания, требующие особых навыков и подразумевают повышенную опасность. К таким задачам относятся:

морские операции;

прыжки с парашютом;

разминирование и траление мин;

водолазные работы;

боевое дежурство;

другие задачи в условиях военного положения или особого периода.

Другие единовременные выплаты направлены на улучшение социального и материального положения военнослужащих. Они включают:

помощь при заключении первого договора;

выплаты для оздоровления;

помощь в решении социально-бытовых вопросов;

единовременную выплату при увольнении с военной службы.

Напомним, семьи военнослужащих также имеют право на получение некоторых выплат.

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