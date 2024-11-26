Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Чому деяким військовим одноразова грошова допомога не надається arrow

Чому деяким військовим одноразова грошова допомога не надається

26 листопада 2024 07:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Одноразова грошова допомога військовим — коли її можуть не сплатити
Гроші. Фото: VARTA
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовцям та їх родинам передбачана виплата одноразової грошової допомоги у випадку, коли він гине або отримує каліцтво та поранення на війні. Проте, законодавство чітко встановило випадки, коли виплата таких коштів скасовується.

Про це йдеться у відповідній постанові від 25 грудня 2013 р. № 975 Кабінету Міністрів України.

Читайте також:

У яких випадках військові не отримують одноразову грошову допомогу при пораненнях

Виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям або їхнім родинам не здійснюється у низці випадків.

Це стосується ситуацій, коли смерть, загибель, поранення, контузія, травма, каліцтво, захворювання, інвалідність чи втрата працездатності відбулися через:

  • скоєння кримінального чи адміністративного правопорушення;
  • перебування у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
  • умисне завдання собі шкоди, тілесних ушкоджень або самогубство (окрім випадків, коли суд встановив доведення до самогубства);
  • надання неправдивої інформації для отримання виплати.

Допомога також не призначається особам, які:

  • умисно позбавили життя чи вчинили замах на особу або групу осіб, що могли отримати цю допомогу;
  • були засуджені за адміністративне чи кримінальне правопорушення щодо загиблої чи померлої особи (за рішенням суду, яке набрало законної сили).

Крім того, виплата може бути відмовлена або призупинена, якщо особу суд визнав винною в ухиленні від виконання обов'язку щодо утримання загиблої чи померлої особи за її життя.

Нагадаємо, у КМВА пояснили, як частково компенсуватимуть переобладнання автомобілів військовослужбовцям з інвалідністю.

Також ми розповідали про те, які виплати передбачені для інструкторів навчальних центрів ЗСУ.

виплати гроші соцвиплати поранення військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Чи можна бронювати працівника, в якого оклад менше 20 000 грн

07:25 У Харкові під час обстрілу вцілів вітраж із портретом Сковороди

07:21 Боєць подав до суду, бо не отримав виплати за поранення — деталі

07:20 Чому деяким військовим одноразова грошова допомога не надається

07:01 Кредитні пільги для захисників України — що пропонує ПриватБанк

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:45 Світло по 1,32 грн/кВт-год — хто в Україні має значні знижки

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

06:30 Школярам дають формуляр згоди на військову службу — що це таке

Ексклюзив

06:25 Ющенко прокоментував закінчення війни із приходом Трампа

07:30 Чи можна бронювати працівника, в якого оклад менше 20 000 грн

07:25 У Харкові під час обстрілу вцілів вітраж із портретом Сковороди

07:21 Боєць подав до суду, бо не отримав виплати за поранення — деталі

07:20 Чому деяким військовим одноразова грошова допомога не надається

07:01 Кредитні пільги для захисників України — що пропонує ПриватБанк

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:45 Світло по 1,32 грн/кВт-год — хто в Україні має значні знижки

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

06:30 Школярам дають формуляр згоди на військову службу — що це таке

Ексклюзив

06:25 Ющенко прокоментував закінчення війни із приходом Трампа

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото