Одноразова грошова допомога військовим — коли її можуть не сплатити

Гроші. Фото: VARTA

Військовослужбовцям та їх родинам передбачана виплата одноразової грошової допомоги у випадку, коли він гине або отримує каліцтво та поранення на війні. Проте, законодавство чітко встановило випадки, коли виплата таких коштів скасовується.

Про це йдеться у відповідній постанові від 25 грудня 2013 р. № 975 Кабінету Міністрів України.

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Виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям або їхнім родинам не здійснюється у низці випадків.

Це стосується ситуацій, коли смерть, загибель, поранення, контузія, травма, каліцтво, захворювання, інвалідність чи втрата працездатності відбулися через:

скоєння кримінального чи адміністративного правопорушення;

перебування у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

умисне завдання собі шкоди, тілесних ушкоджень або самогубство (окрім випадків, коли суд встановив доведення до самогубства);

надання неправдивої інформації для отримання виплати.

Допомога також не призначається особам, які:

умисно позбавили життя чи вчинили замах на особу або групу осіб, що могли отримати цю допомогу;

були засуджені за адміністративне чи кримінальне правопорушення щодо загиблої чи померлої особи (за рішенням суду, яке набрало законної сили).

Крім того, виплата може бути відмовлена або призупинена, якщо особу суд визнав винною в ухиленні від виконання обов'язку щодо утримання загиблої чи померлої особи за її життя.

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