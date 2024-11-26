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Почему некоторым военным разовая денежная помощь не положена

26 ноября 2024 07:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Единовременная денежная помощь военным - когда ее могут не уплатить
Деньги. Фото: VARTA
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащим и их семьям предусмотрена выплата единовременного пособия в случае, если он погибает или получает увечье и ранение на войне. Однако законодательство четко установило случаи, когда выплата таких средств отменяется.

Об этом говорится в соответствующем постановлении от 25 декабря 2013 г. №975 Кабинета Министров Украины.

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Выплата единовременной денежной помощи военнослужащим или их семьям не производится в ряде случаев.

Это касается ситуаций, когда смерть, гибель, ранение, контузия, травма, увечье, заболевание, инвалидность или потеря трудоспособности произошли из-за:

  • совершение уголовного или административного правонарушения;
  • нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
  • умышленное нанесение себе вреда, телесных повреждений или самоубийство (кроме случаев, когда суд установил доведение до самоубийства);
  • предоставление ложной информации для получения выплаты.

Помощь также не назначается лицам, которые:

  • умышленно лишили жизни или покушались на лицо или группу лиц, которые могли получить эту помощь;
  • были осуждены за административное или уголовное правонарушение в отношении погибшего или умершего лица (по решению суда, вступившего в законную силу).

Кроме того, выплата может быть отказана или приостановлена, если лицо суд признал виновным в уклонении от исполнения обязанности по содержанию погибшего или умершего при его жизни.

Напомним, в КГВА объяснили, как будут частично компенсировать переоборудование автомобилей военнослужащим с инвалидностью.

Также мы рассказывали, какие выплаты предусмотрены для инструкторов учебных центров ВСУ.

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