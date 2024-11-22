Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги arrow

Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

22 листопада 2024 06:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Яка заробітна плата у інструкторів в ЗСУ — скільки доплачують за навчання військових
Навчання військових. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Всі мобілізовані військовозобов'язані громадяни України обов'язково мають пройти базову загальну військову підготовку у навчальних центрах перед відправкою на фронт. Водночас ті військові, які входять до керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин  отримують додаткові виплати

Скільки платять військовим інструкторам та які правила мають бути дотримані для отримання виплат інформує Армія.Inform.

Читайте також:

Які виплати отримують інструктори навчальних військових частин

Військовослужбовці керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних військових частин, навчальних підрозділів, шкіл підготовки) отримують виплати додаткової винагороди, яка встановлена у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень. Посади та перелік навчальних центрів визначає Міністерство оборони України. 

Які умови виплати для інструкторів навчального центру

Виплата військовослужбовцям, які проводять підготовку та навчання персоналу нараховується за період від початку проведення підготовки в навчальних військових частинах до її завершення. Додаткова винагорода виплачується незалежно від кількості проведених занять.

Її також отримують військовослужбовці, які тимчасово виконують обов’язки інструкторів, а також ті, хто перебуває у відрядженні до навчальних центрів для навчання та підготовки особового складу.

Як оформлюється виплата за роботу в навчальних центрах

Виплата керівному та інструкторсько-викладацькому складу проводиться на основі наказу командира військової частини. Для командирів частин наказ про виплату видається вищим командиром за підпорядкованістю.

Проєкти наказів про залучення інструкторів до підготовки та нарахування додаткової винагороди готуються на основі рапортів командирів підрозділів, які зазначають фактичні дні виконання заходів з підготовки персоналу. Крім того, необхідно надати звітні документи, що підтверджують проведення підготовки.

Які звітні документи потрібні

За інформацією Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України, до звітних документів належать:  

  • Розпорядження на проведення підготовки.  
  • Наказ командира навчальної військової частини про організацію підготовки.  Розклади занять.  
  • Журнали обліку бойової підготовки.  
  • План-конспекти проведення занять.  
  • Відомості оцінки індивідуальних результатів виконання вправ зі стрільби, водіння тощо.  
  • Оціночні відомості за виконання нормативів із предметів навчання.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які випадки вимагають візиту до ТЦК працівника та роботодавця. Також юристи і адвокати пояснили, чи може жінка, яка перебувала в цивільному шлюбі із загиблим військовим, отримати його пенсію.

виплати військові навчання навчання мобілізація Міністерство оборони навчальні центри

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:05 У Харкові чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

08:00 Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право

07:30 Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі — за яких умов

07:21 Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

07:01 Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

06:55 Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

08:05 У Харкові чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

08:00 Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право

07:30 Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі — за яких умов

07:21 Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

07:01 Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:55 Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету