Яка заробітна плата у інструкторів в ЗСУ — скільки доплачують за навчання військових

Навчання військових. Фото: Генштаб ЗСУ

Всі мобілізовані військовозобов'язані громадяни України обов'язково мають пройти базову загальну військову підготовку у навчальних центрах перед відправкою на фронт. Водночас ті військові, які входять до керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин отримують додаткові виплати.

Скільки платять військовим інструкторам та які правила мають бути дотримані для отримання виплат інформує Армія.Inform.

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Які виплати отримують інструктори навчальних військових частин

Військовослужбовці керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних військових частин, навчальних підрозділів, шкіл підготовки) отримують виплати додаткової винагороди, яка встановлена у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень. Посади та перелік навчальних центрів визначає Міністерство оборони України.

Які умови виплати для інструкторів навчального центру

Виплата військовослужбовцям, які проводять підготовку та навчання персоналу нараховується за період від початку проведення підготовки в навчальних військових частинах до її завершення. Додаткова винагорода виплачується незалежно від кількості проведених занять.

Її також отримують військовослужбовці, які тимчасово виконують обов’язки інструкторів, а також ті, хто перебуває у відрядженні до навчальних центрів для навчання та підготовки особового складу.

Як оформлюється виплата за роботу в навчальних центрах

Виплата керівному та інструкторсько-викладацькому складу проводиться на основі наказу командира військової частини. Для командирів частин наказ про виплату видається вищим командиром за підпорядкованістю.

Проєкти наказів про залучення інструкторів до підготовки та нарахування додаткової винагороди готуються на основі рапортів командирів підрозділів, які зазначають фактичні дні виконання заходів з підготовки персоналу. Крім того, необхідно надати звітні документи, що підтверджують проведення підготовки.

Які звітні документи потрібні

За інформацією Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України, до звітних документів належать:

Розпорядження на проведення підготовки.

Наказ командира навчальної військової частини про організацію підготовки. Розклади занять.

Журнали обліку бойової підготовки.

План-конспекти проведення занять.

Відомості оцінки індивідуальних результатів виконання вправ зі стрільби, водіння тощо.

Оціночні відомості за виконання нормативів із предметів навчання.

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