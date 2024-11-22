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Выплаты для инструкторов ВСУ — сколько платят и какие требования

22 ноября 2024 06:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Какая заработная плата у инструкторов в ВСУ — сколько доплачивают за обучение военных
Обучение военных Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Все мобилизованные военнообязанные граждане Украины должны пройти базовую общую военную подготовку в учебных центрах перед отправкой на фронт. В то же время те военные, которые входят в руководящий и инструкторско-преподавательский состав учебных воинских частей, получают дополнительные выплаты.

Сколько платят военным инструкторам и какие правила должны быть соблюдены для получения выплат, информирует Армия.Inform.

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Какие выплаты получают инструкторы учебных воинских частей

Военнослужащие руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных воинских частей (учебных центров, учебных воинских частей, учебных подразделений, школ подготовки) получают выплаты дополнительного вознаграждения, установленного в размере от 15 000 до 30 000 гривен. Должности и список учебных центров определяет Министерство обороны Украины.

Какие условия выплаты для инструкторов учебного центра

Выплата военнослужащим, проводящим подготовку и обучение персонала, начисляется за период от начала проведения подготовки в учебных воинских частях до ее завершения. Дополнительное вознаграждение выплачивается независимо от количества проводимых занятий.

Ее также получают военнослужащие, временно исполняющие обязанности инструкторов, а также находящиеся в командировке в учебные центры для обучения и подготовки личного состава.

Как оформляется выплата за работу в учебных центрах

Выплата руководящему и инструкторско-преподавательскому составу производится на основе приказа командира воинской части. Для командиров частей приказ о выплате выдается высшим командиром по подчиненности.

Проекты приказов о привлечении инструкторов к подготовке и начислению дополнительного вознаграждения готовятся на основе рапортов командиров подразделений, отмечающих фактические дни выполнения мероприятий по подготовке персонала. Кроме того, необходимо предоставить отчетные документы, подтверждающие проведение подготовки.

Какие отчетные документы нужны

По информации Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины, к отчетным документам относятся:

  • Распоряжение на проведение подготовки.
  • Приказ командира учебной воинской части об организации подготовки. Расписания занятий.
  • Журналы учета боевой подготовки.
  • План-конспекты проведения занятий.
  • Ведомости оценки индивидуальных результатов выполнения упражнений по стрельбе, вождению и т.д.
  • Оценочные сведения о выполнении нормативов по предметам обучения.

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