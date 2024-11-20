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Чи може цивільна дружина отримувати пенсію загиблого захисника

20 листопада 2024 05:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Пенсия погибшего военного на войне — имеет ли право гражданская жена
Жінка тримає в руках гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Родини загиблих військовослужбовців мають право на пенсійне забезпечення. Проте, нерідко жінки, які не були в офіційному шлюбі, цікавляться чи мають право на таке забезпечення.

Юристи адвокати пояснили нюанси грошового забезпечення родини у разі загибелі військового службовця.

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Кому з родичів полеглих військовослужбовців гарантоване право на виплати

Батькам або одному з батьків, дружині (чоловікові) загиблого передбачено пенсію у розмірі 70% від грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого годувальника, незалежно від кількості інших непрацездатних членів сім’ї.

Іншим непрацездатним членам родини (дитині) надається 70% від грошового забезпечення загиблого, а у випадку двох і більше непрацездатних членів сім’ї — по 50% кожному.

У разі смерті військового, не пов’язаної з виконанням службових обов’язків, пенсійні виплати отримують батьки та дружина/чоловік годувальника, якщо вони досягли 60 років або є особами з інвалідністю. Розмір такої пенсії становить 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім’ї.

Які суми виплат можуть отримувати родичі полеглого військового

Незалежно від причини смерті, пенсії мають мінімальні та максимальні обмеження. Відтак мінімальний розмір становить 4722 грн (два прожиткові мінімуми), а максимальний — 23 610 грн (десять прожиткових мінімумів) для кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.

А ще, окрім пенсій, родини загиблих мають право на одноразову грошову компенсацію. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року, сім’ям загиблих військовослужбовців передбачено одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.

Як діяти дружинам, якщо шлюб не був офіційно зареєстрований

Юристи радять звернутись до суду з заявою про встановлення факту спільного проживання та утримання загиблим військовослужбовцем. Це допоможе отримати належні пільги та виплати.

Тим часом голова Комітету НААУ з питань сімейного права Лариса Гретченко відзначила, що до суду все частіше звертаються громадянки, які хочуть встановити факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, родинних відносин, перебування на утриманні, встановлення батьківства, оскарження висновків або рішень щодо обставин загибелі, проходження служби чи виконання обов'язку із захисту Батьківщини. Тим часом у суді рідко задовольняють такі позови. 

"Таким чином, судовою практикою сформовано підхід, за якого встановлення в судовому порядку факту проживання чоловіка та жінки однією сім`єю без шлюбу і визнання за її учасниками статусу члена сім`ї не легітимізує і не може узаконити правове становище неодруженої сімейної пари як подружньої. Оскільки за законом подружжя утворюється не від тривалості чи стійкості взаємин, а після реєстрації шлюбу в державному органі реєстрації актів цивільного стану", — зазначила Гретченко.

Голова профільного Комітету НААУ звернула особливу увагу на позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 10.03.2015 № 21-615а14. У житті можуть виникати ситуації, коли чоловік і жінка живуть разом, ведуть спільне господарство, виховують дітей, мають спільний побут, а також набувають певних прав та обов’язків, притаманних сім'ї. Однак офіційно вони не перебувають у шлюбі. У певних сферах правовідносин (житлових, цивільно-майнових, сімейних, трудових тощо) такі відносини можуть підпадати під поняття сім'ї, і їх учасники можуть визнаватися членами сім'ї з наданням або обмеженням певних прав та обов’язків залежно від специфіки законодавства у кожній галузі.

Зовні такі відносини схожі на шлюбні, але попри цю подібність, вони не є тотожними. Жінка і чоловік, які утворили неодружену сімейну пару, можуть за певних правових умов вважатися членами сім'ї. Однак це не рівнозначне поняття "чоловіка" та "дружини", оскільки закон надає ці терміни виключно особам, офіційно зареєстрованим у шлюбі, визнаючи їх як окремих суб'єктів правовідносин.

Нагадаємо, хоча закон і гарантує пенсійне забезпечення родичам загиблого військовослужбовця, вони мають дотриматися конкретних вимог

Також ми пояснювали всі законодавчі аспекти щодо того, які види пенсій можуть отримувати військові та які суми гарантує держава.

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