Имеет ли право гражданская жена на получение пенсии погибшего защитника

Женщина, держа в руках деньги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Семьи погибших военнослужащих имеют право на пенсионное обеспечение. Однако нередко женщины, которые не были в официальном браке, интересуются, имеют ли право на такое обеспечение.

Юристы адвокаты объяснили нюансы денежного довольствия семьи в случае гибели военного служащего.

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Родителям или родителю, жене (мужу) погибшего предусмотрена пенсия в размере 70% от денежного довольствия (заработной платы) погибшего кормильца, независимо от количества других нетрудоспособных членов семьи.

Другим нетрудоспособным членам семьи (ребенку) предоставляется 70% от денежного довольствия погибшего, а в случае двух и более нетрудоспособных членов семьи — по 50% каждому.

В случае смерти военного, не связанного с исполнением служебных обязанностей, пенсионные выплаты получают родители и супруга/супруг, если они достигли 60 лет или являются лицами с инвалидностью. Размер такой пенсии составляет 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

Какие суммы выплат могут получать родственники погибшего военного

Независимо от причин смерти, пенсии имеют минимальные и максимальные ограничения. Следовательно, минимальный размер составляет 4722 грн (два прожиточных минимума), а максимальный — 23 610 грн (десять прожиточных минимумов) для каждого нетрудоспособного члена семьи отдельно.

А еще кроме пенсий семьи погибших имеют право на одноразовую денежную компенсацию. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года, семьям погибших военнослужащих предусмотрена единовременная выплата в размере 15 миллионов гривен.

Как действовать супругам, если брак не был официально зарегистрирован

Юристы советуют обратиться в суд с заявлением об установлении факта совместного проживания и содержания погибшим военнослужащим. Это поможет получить надлежащие льготы и выплаты.

Тем временем председатель Комитета НААУ по вопросам семейного права Лариса Гретченко отметила, что в суд все чаще обращаются гражданки, желающие установить факт проживания одной семьей без регистрации брака, семейных отношений, пребывания на иждивении, установления отцовства, обжалования выводов или решений по обстоятельствам гибели, прохождение службы или исполнения обязанности по защите Родины. Между тем, в суде редко удовлетворяют такие иски.

"Таким образом, судебной практикой сформирован подход, при котором установление в судебном порядке факта проживания супругов одной семьей без брака и признание за ее участниками статуса члена семьи не легитимизирует и не может узаконить правовое положение холостяков семейной пары как супружеской. Поскольку по закону супруги образуются не от продолжительности или устойчивости взаимоотношений, а после регистрации брака государственном органе регистрации актов гражданского состояния", — отметила Гретченко.

Глава профильного Комитета НААУ обратила особое внимание на позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 10.03.2015 № 21-615а14. В жизни могут возникать ситуации, когда мужчина и женщина живут вместе, ведут общее хозяйство, воспитывают детей, имеют общий быт, а также приобретают определенные права и обязанности, присущие семье. Однако официально они не состоят в браке. В определенных областях правоотношений (жилищных, гражданско-имущественных, семейных, трудовых и т.п.) такие отношения могут подпадать под понятие семьи, и их участники могут признаваться членами семьи с предоставлением или ограничением определенных прав и обязанностей в зависимости от специфики законодательства в каждой отрасли.

Внешне такие отношения похожи на брачные, но, несмотря на это сходство, они не тождественны. Женщина и мужчина, образовавшие холостую семейную пару, могут при определенных правовых условиях считаться членами семьи. Однако это не равнозначное понятие "супруга" и "жены", поскольку закон предоставляет эти термины исключительно лицам, официально зарегистрированным в браке, признавая их как отдельных субъектов правоотношений.

Напомним, хотя закон и гарантирует пенсионное обеспечение родственникам погибшего военнослужащего, они должны соблюдать конкретные требования.

Также мы объясняли все законодательные аспекты того, какие виды пенсий могут получать военные и какие суммы гарантирует государство.