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Пенсії військових — які суми обіцяють та яким має бути стаж

19 листопада 2024 07:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Суми пенсій військовослужбовців 2024 — які суми виплачують та який стаж
Гроші у кишені. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні, згідно із законодавством, врегульовані особливі умови нарахування пенсій та вимоги до стажу й віку військовослужбовцям. Додамо, що закон регулює й виплати для співробітників НАБУ, Служби судової охорони, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, СБУ, Держприкордонслужби, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби та Бюро економічної безпеки. Які види пенсій можуть отримувати військові та які суми гарантує держава.

Про це читайте далі на Новини.LIVE.

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Які види пенсій призначають військовослужбовцям

  • Пенсія за вислугу років.
  • Пенсія по інвалідності.
  • Пенсія за віком.
  • Пенсія у разі втрати годувальника.

Особа, що має право на різні види пенсій, обирає один з них за власним бажанням.

Коли військові можуть отримувати пенсію

Загалом право на військову пенсію за вислугу років мають громадяни, які на момент звільнення зі служби мають вислугу понад 20 років.

Пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше трьох місяців після звільнення.

Пенсія у разі втрати годувальника призначається, якщо військовослужбовець помер під час служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше, але внаслідок отриманих на службі поранень чи захворювань.

Який розмір пенсій для військовослужбовців

Розмір пенсії напряму залежить від грошового забезпечення, яке військовий отримував на момент виникнення права на пенсію.

Особа з вислугою 25 років і більше, незалежно від віку, може розраховувати на пенсію у розмірі 65% від свого грошового забезпечення (50% за перші 20 років служби і по 3% за кожен рік понад цей строк).

Якщо військовослужбовцю виповнилося 45 років, і він має 25 років стажу, з яких не менше половини відведено військовій службі, його пенсія становитиме 50% грошового забезпечення з додатковим 1% за кожен рік понад 25. Максимальний розмір пенсії — 70% від грошового забезпечення.

Додамо, що Верховний Суд постановив, що при перерахунку пенсії змінюється лише розмір грошового забезпечення, тоді як відсоток основної пенсії залишається сталим.

Пенсія по інвалідності внаслідок війни 

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розміри пенсій такі:

  • I група інвалідності — 100% грошового забезпечення;
  • II група інвалідності — 80% грошового забезпечення;
  • III група інвалідності — 60% грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю виплачується:

  • 70% для I групи;
  •  60% для II групи;
  • 40% для III групи 

Пенсія у разі втрати годувальника

Сім’ям загиблих під час війни виплачується 70% грошового забезпечення військового, а якщо в сім’ї двоє і більше дітей, то на кожну дитину нараховується по 50%. Якщо смерть годувальника настала не внаслідок бойових дій, то пенсія становить 30% від його заробітку.

Перерахунок пенсій військовослужбовців

Держава зобов’язана підвищувати пенсії військовим не тільки під час щорічної індексації 1 березня, а й коли підвищується грошове забезпечення чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як реформа МСЕК вплине на пенсії українців.

Також додамо, що деякі пенсіонери з числа військовослужбовців отримують повне державне утримання. Вже відомо, як здійснюватимуться виплати та які суми передбачені для цих громадян у 2024 році.

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