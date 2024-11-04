Реформа МСЕК — що буде з пенсіями по інвалідності

Як реформа МСЕК вплине на пенсії по інвалідності в Україні
В Україні планують завершити реформування МСЕК 1 січня 2025 року. До цього кроку владу підштовхнули нещодавні корупційні скандали, що стосувалися діяльності комісій. Однак зміна системи соціальної допомоги для людей з інвалідністю породжує побоювання, що частина громадян може втратити свої виплати.
Про те, як реформа МСЕК вплине на пенсії українців, розповідає сайт Новини.Live.
Чи змінить реформа МСЕК порядок виплат пенсій по інвалідності
У суспільстві зростають панічні настрої, що підживлюються інформацією з мережі про потенційні зміни в соціальній підтримці людей з інвалідністю у зв’язку з реформою МСЕК. Однак міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, у своїх соцмережах, заспокоїла українців.
"Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, - будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", — запевняє Жолнович.
За її словами, реформа системи соціальної допомоги для осіб з інвалідністю спрямована:
- на скорочення бюрократичних процедур;
- на прискорення процесу надання цієї допомоги;
- на посилення підтримки тих, хто зазнав травм чи шкоди здоров'ю;
- на створення прозорої, зручної й доступної системи підтримки для громадян під час і після захворювання чи травмування.
Отже, у процесі реформи статус інвалідності залишиться без змін, проте він визначатиметься за висновками мультидисциплінарної команди з використанням цифрових технологій.
Який розмір пенсій по інвалідності у 2024 році
Наразі розмір пенсії по інвалідності в Україні залежить від групи інвалідності та визначається у відсотках від пенсії за віком: для I групи це 100%, для II – 90%, а для III – 50%. Таким чином, у 2024 році мінімальні пенсії по інвалідності становлять:
- І група – 2 760 гривень;
- II група – 2 520 гривень;
- III група – 2 093 гривень.
Право на отримання пенсії залежить від групи інвалідності, віку та наявного страхового стажу:
- для осіб з інвалідністю І групи потрібно мати від 1 до 10 років стажу;
- для II та III груп – від 1 до 14 років.
Чому вирішили провести реформу МСЕК
Ліквідація МСЕК стала результатом корупційного скандалу, що стосувався незаконного присвоєння статусу інвалідності прокурорам. На це відреагував навіть президент України скликавши РНБО, а Генеральний прокурор Андрій Костін подав заяву про відставку.
Один з таких випадків відбувся у жовтні, коли було затримано Тетяну Крупу, керівницю Хмельницької МСЕК, разом із її сином, який очолював місцеве управління ПФУ. Причиною арешту стала підозра в незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було виявлено значні суми готівки, дорогу нерухомість і підроблені документи щодо інвалідності, що спричинило значний резонанс в суспільстві.
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів затвердив проєкт змін до закону про медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Зокрема, система стане цифровою, що забезпечить її прозорість та зменшить ризики корупції.
Також ми розповідали, що українці з інвалідністю мають доступ до різноманітних пільг. Для отримання державної допомоги їм потрібно мати посвідчення, що підтверджує статус інваліда, або інший документ, який дає право на соціальну підтримку.
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