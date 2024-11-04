Реформа МСЕК — що буде з пенсіями по інвалідності

Реформа МСЕК. Фото: Pixabay

В Україні планують завершити реформування МСЕК 1 січня 2025 року. До цього кроку владу підштовхнули нещодавні корупційні скандали, що стосувалися діяльності комісій. Однак зміна системи соціальної допомоги для людей з інвалідністю породжує побоювання, що частина громадян може втратити свої виплати.

Про те, як реформа МСЕК вплине на пенсії українців, розповідає сайт Новини.Live.

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Чи змінить реформа МСЕК порядок виплат пенсій по інвалідності

У суспільстві зростають панічні настрої, що підживлюються інформацією з мережі про потенційні зміни в соціальній підтримці людей з інвалідністю у зв’язку з реформою МСЕК. Однак міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, у своїх соцмережах, заспокоїла українців.

"Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, - будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", — запевняє Жолнович.

За її словами, реформа системи соціальної допомоги для осіб з інвалідністю спрямована:

на скорочення бюрократичних процедур;

на прискорення процесу надання цієї допомоги;

на посилення підтримки тих, хто зазнав травм чи шкоди здоров'ю;

на створення прозорої, зручної й доступної системи підтримки для громадян під час і після захворювання чи травмування.

Отже, у процесі реформи статус інвалідності залишиться без змін, проте він визначатиметься за висновками мультидисциплінарної команди з використанням цифрових технологій.

Який розмір пенсій по інвалідності у 2024 році

Наразі розмір пенсії по інвалідності в Україні залежить від групи інвалідності та визначається у відсотках від пенсії за віком: для I групи це 100%, для II – 90%, а для III – 50%. Таким чином, у 2024 році мінімальні пенсії по інвалідності становлять:

І група – 2 760 гривень;

II група – 2 520 гривень;

III група – 2 093 гривень.

Право на отримання пенсії залежить від групи інвалідності, віку та наявного страхового стажу:

для осіб з інвалідністю І групи потрібно мати від 1 до 10 років стажу;

для II та III груп – від 1 до 14 років.

Чому вирішили провести реформу МСЕК

Ліквідація МСЕК стала результатом корупційного скандалу, що стосувався незаконного присвоєння статусу інвалідності прокурорам. На це відреагував навіть президент України скликавши РНБО, а Генеральний прокурор Андрій Костін подав заяву про відставку.

Один з таких випадків відбувся у жовтні, коли було затримано Тетяну Крупу, керівницю Хмельницької МСЕК, разом із її сином, який очолював місцеве управління ПФУ. Причиною арешту стала підозра в незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було виявлено значні суми готівки, дорогу нерухомість і підроблені документи щодо інвалідності, що спричинило значний резонанс в суспільстві.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів затвердив проєкт змін до закону про медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Зокрема, система стане цифровою, що забезпечить її прозорість та зменшить ризики корупції.

Також ми розповідали, що українці з інвалідністю мають доступ до різноманітних пільг. Для отримання державної допомоги їм потрібно мати посвідчення, що підтверджує статус інваліда, або інший документ, який дає право на соціальну підтримку.

