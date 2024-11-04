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Как реформа МСЭК повлияет на пенсии по инвалидности в Украине

4 ноября 2024 10:19
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Реформа МСЭК — что будет с пенсиями по инвалидности
Реформа МСЭК. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине планируется завершить реформирование МСЭК 1 января 2025 года. К этому шагу власти подтолкнули недавние коррупционные скандалы, касающиеся деятельности комиссий. Однако изменение системы социальной помощи людям с инвалидностью порождает опасения, что часть граждан может потерять свои выплаты.

О том, как реформа МСЭК повлияет на пенсии украинцев, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Изменит ли реформа МСЭК порядок выплат пенсий по инвалидности

В обществе растут панические настроения, подпитываемые информацией из сети о потенциальных изменениях в социальной поддержке людей с инвалидностью в связи с реформой МСЭК. Однако министр социальной политики Оксана Жолнович в своих соцсетях успокоила украинцев.

"Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, — будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", — уверяет Жолнович.

По ее словам, реформа системы социальной помощи для лиц с инвалидностью направлена:

  • на сокращение бюрократических процедур;
  • на ускорение процесса предоставления этой помощи;
  • на усиление поддержки тех, кто получил травмы или вред здоровью;
  • на создание прозрачной, удобной и доступной системы поддержки граждан во время и после заболевания или травмирования.

Следовательно, в процессе реформы статус инвалидности останется по-прежнему, однако он будет определяться по заключениям мультидисциплинарной команды с использованием цифровых технологий.

Каков размер пенсий по инвалидности в 2024 году

Размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от группы инвалидности и определяется в процентах от пенсии по возрасту: для I группы это 100%, для II – 90%, а для III – 50%. Таким образом, в 2024 году минимальные пенсии по инвалидности составляют:

  • I группа – 2 760 гривен;
  • II группа – 2 520 гривен;
  • III группа – 2 093 гривен.

Право на получение пенсии зависит от группы инвалидности, возраста и страхового стажа:

  • для лиц с инвалидностью I группы необходимо иметь от 1 до 10 лет стажа;
  • для II и III групп – от 1 до 14 лет.

Почему решили провести реформу МСЭК

Ликвидация МСЭК стала результатом коррупционного скандала, касающегося незаконного присвоения статуса инвалидности прокурорам. На это отреагировал даже президент Украины, созвав СНБО, а Генеральный прокурор Андрей Костин подал заявление об отставке.

Один из таких случаев произошел в октябре, когда была задержана Татьяна Крупа, руководитель Хмельницкой МСЭК, вместе с ее сыном, возглавлявшим местное управление ПФУ. Причиной ареста стало подозрение в незаконном обогащении. Во время обысков у них были обнаружены значительные суммы наличных денег, дорогая недвижимость и поддельные документы по инвалидности, что повлекло за собой значительный резонанс в обществе.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что Кабинет Министров утвердил проект изменений в закон о медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). В частности, система станет цифровой, что обеспечит ее прозрачность и снизит риски коррупции.

Также мы рассказывали, что украинцы с инвалидностью имеют доступ к различным льготам. Для получения государственной помощи им нужно иметь удостоверение, подтверждающее статус инвалида или другой документ, дающий право на социальную поддержку.

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