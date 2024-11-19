Суммы пенсий военнослужащих 2024 — какие суммы выплачивают и какой стаж

Деньги в кармане Фото: Армия.Inform

В Украине, согласно законодательству, урегулированы особые условия начисления пенсий и требования к стажу и возрасту военнослужащим. Закон регулирует и выплаты для сотрудников НАБУ, Службы судебной охраны, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, СБУ, Госпогранслужбы, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы и Бюро экономической безопасности. Какие виды пенсий могут получать военные и какие суммы гарантирует правительство.

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Какие виды пенсий назначают военнослужащим

Пенсия за выслугу лет.

Пенсия по инвалидности

Пенсия по возрасту.

Пенсия при потере кормильца.

Лицо, имеющее право на разные виды пенсий, выбирают один из них по собственному желанию.

Когда военные могут получать пенсию

В общем, право на военную пенсию за выслугу лет имеют граждане, которые на момент увольнения со службы имеют выслугу более 20 лет.

Пенсия по инвалидности назначается, если инвалидность наступила во время службы или позже трех месяцев после увольнения.

Пенсия в случае потери кормильца назначается, если военнослужащий умер во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже, но в результате полученных на службе ранений или заболеваний.

Каков размер пенсий для военнослужащих

Размер пенсии напрямую зависит от денежного довольствия, которое военный получал на момент возникновения права на пенсию.

Лицо с выслугой 25 лет и старше, независимо от возраста, может рассчитывать на пенсию в размере 65% от своего денежного довольствия (50% за первые 20 лет службы и по 3% за каждый год свыше этого срока).

Если военнослужащему исполнилось 45 лет, и он имеет 25 лет стажа, из которых не менее половины отведено военной службе, его пенсия будет составлять 50% денежного довольствия с дополнительным 1% за каждый год более 25. Максимальный размер пенсии — 70% денежного довольствия.

Добавим, что Верховный Суд постановил, что при перерасчете пенсии изменяется только размер денежного довольствия, тогда как процент основной пенсии остается постоянным.

Пенсия по инвалидности в результате войны

Для лиц с инвалидностью в результате войны размеры пенсий таковы:

I группа инвалидности — 100% денежного довольствия;

II группа инвалидности — 80% денежного довольствия;

III группа инвалидности — 60% денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью выплачивается:

70% для I группы;

60% для II группы;

40% для III группы

Пенсия в случае потери кормильца

Семьям погибших во время войны выплачивается 70% денежного довольствия военного, а если в семье двое и более детей, то на каждого ребенка начисляется по 50%. Если смерть кормильца наступила не в результате боевых действий, то пенсия составляет 30% от его заработка.

Перерасчет пенсий военнослужащих

Государство обязано повышать пенсии военным не только во время ежегодной индексации 1 марта, но когда повышается денежное обеспечение действующих военнослужащих.

Напомним, недавно мы рассказывали, как реформа МСЭК повлияет на пенсии украинцев.

Также добавим, что некоторые пенсионеры из военнослужащих получают полное государственное содержание. Уже известно, как будут производиться выплаты и какие суммы предусмотрены для этих граждан в 2024 году.