Пенсії в Україні — скільки платять військовим на держутриманні

Гроші у руках. Фото: armyinform

В Україні частина пенсіонерів-військовослужбовців перебуває на повному державному утриманні. Відомо, яким чином і які суми нараховують таким громадянам у 2024 році.

Про особливості надання такої виплати повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Пенсії військових на держутриманні у 2024 році

Як розповіли фахівці Пенсійного фонду, у разі якщо пенсіонер військовослужбовець перебуває на повному державному утриманні у будинку-інтернаті, то такій установі під час перебування його там виплачується частина пенсії. Таким пенсіонерам надають виплати на особливих умовах.

Відповідне питання регулює ст. 48 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", ст. 56 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з нормами законодавства, під час перебування пенсіонера-військовослужбовця на держутриманні у відповідній установі йому має виплачуватися лише 25% від розміру пенсії. Тобто сума буде індивідуальна, залежно від того, який розмір нараховує ПФУ громадянину.

Проте, якщо пенсіонер вибуває з будинку-інтернату на лікування, адміністрація такого закладу має протягом трьох днів надіслати в орган Пенсійного фонду повідомлення про дату виїзду/повернення.

Упродовж періоду лікування такого пенсіонера, в тому числі у шпиталі, він має право на виплату у 100% від призначеної пенсії.

Які пенсії призначають військовим

За правилами, українські військовослужбовці мають право на такі види пенсій:

пенсія за вислугу років — призначають військовим, які відслужили деякий термін/досягли певного віку. Умови нарахування пенсії за вислугу років постійно уточнюють, тому важливо звертатися за консультацією до фахівців ПФУ;

пенсія з інвалідності — надають військовослужбовцям, які мають інвалідність під час виконання військового обов’язку/в результаті захворювання, що пов’язане зі службою. Розмір залежить від того, яка група інвалідності;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника — така виплата надається членам родин загиблих/померлих військових, які були на утриманні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ отримують додаткові доплати за виконання бойових завдань у складі своїх підрозділів. Найвищою — до 100 тисяч гривень на місяць — є доплата за виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

Також ми писали, що в Україні бійці мають право на додаткову виплату один раз на рік — грошову допомогу на оздоровлення, яку надають на період відпустки. Проте є варіанти, як отримати виплату, продовжуючи працювати.