Пенсии в Украине — сколько платят военным на госсодержании

Деньги в руках. Фото: armyinform

В Украине часть пенсионеров-военнослужащих находится на полном государственном содержании. Известно, как и какие суммы начисляют таким гражданам в 2024 году.

Об особенностях предоставления такой выплаты сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Пенсии военных на госсодержании в 2024 году

Как рассказали специалисты Пенсионного фонда, в случае если пенсионер военнослужащий находится на полном государственном содержании в доме-интернате, то такому учреждению во время пребывания его там выплачивается часть пенсии. Таким пенсионерам предоставляют пенсию на особых условиях.

Соответствующий вопрос регулируется ст. 48 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ст. 56 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Согласно нормам законодательства, во время пребывания пенсионера-военнослужащего на госсодержании в соответствующем учреждении ему должны выплачивать только 25% от размера пенсии. То есть сумма будет индивидуальна в зависимости от того, какой размер начисляет ПФУ гражданину.

Однако если пенсионер выбывает из дома-интерната на лечение, администрация такого заведения должна в течение трех дней направить в орган Пенсионного фонда уведомление о дате выезда/возвращения.

За период лечения такого пенсионера, в том числе в госпитале, он имеет право на выплату в 100% от назначенной пенсии.

Какие пенсии назначают военным

По правилам, украинские военнослужащие имеют право на следующие виды пенсий:

пенсия за выслугу лет — назначают военным, которые отслужили определенный срок/ достигли определенного возраста. Условия начисления пенсии за выслугу лет постоянно уточняются, поэтому важно обращаться за консультацией к специалистам ПФУ;

пенсия по инвалидности — предоставляют военнослужащим, имеющим инвалидность при исполнении воинского долга/в результате заболевания, связанного со службой. Размер зависит от того, какая группа инвалидности;

пенсия в связи с потерей кормильца — такая выплата предоставляется членам семей погибших/умерших военных, находящихся на содержании.

Что еще нужно знать

Напомним, военнослужащие ВСУ получают дополнительные доплаты за выполнение боевых задач в составе своих подразделений. Самая высокая — до 100 тысяч гривен в месяц — доплата за выполнение боевых задач на линии столкновения.

Также мы писали, что в Украине бойцы имеют право на дополнительную выплату раз в год — денежную помощь на оздоровление, предоставляемую на период отпуска. Однако есть варианты, как получить выплату, продолжая работать.