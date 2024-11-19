Пенсія померлого військовослужбовця — хто має на неї право та як отримати

Гроші і військова форма. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Запровадження воєнного стану призвело до численних змін у різних сферах життя, зокрема в системі пенсійного забезпечення для військовослужбовців та їхніх родин. Згідно з основним законом, право на пенсію в разі втрати годувальника мають батьки або дружина (чоловік) військового, якщо вони досягли 60-річного віку, незалежно від наявності страхового стажу, або є особами з інвалідністю.

Хто може отримати пенсію у разі загибелі військовослужбовця та які підстави мають бути дотримані — читайте далі на Новини.LIVE.

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Хто має право на отримання пенсії загиблого військовослужбовця

Зараз сім'ї загиблого військовослужбовця мають право отримати:

виплати в разі втрати годувальника;

пенсії у разі загибелі військовослужбовця для родин;

пенсії для родичів зниклих безвісти.

Родини зниклих безвісти можуть отримувати пенсію через місяць після внесення відповідної інформації поліцією до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Хто гарантовано з родичів полеглого військового має право на пенсію

У випадку, коли військовослужбовець загинув під час виконання службових обов’язків (зокрема, захисту Батьківщини) у віці 55 років, право на пенсію мають його близькі незалежно від наявності страхового стажу.

Це стосується також дружини, яка займається доглядом за дитиною померлого військового віком до 8 років. У таких випадках пенсія надається дружині без урахування її віку або працездатності, за умови, що вона не працює.

Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи перебували вони на утриманні померлого. Якщо годувальник загинув через поранення або травми, отримані під час військової служби, то його дружина, яка здійснює догляд за спільною дитиною до 8 років, також має право на пенсію незалежно від того, чи вона працює.

Право на пенсію мають непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого, якщо в нього на момент смерті був страховий стаж.

За яких умов члени родини вважаються непрацездатними

чоловік або дружина, а також батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо інвалідність у них встановлена до досягнення повноліття;

в разі відсутності чоловіка або дружини — один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся, незалежно від віку і працездатності.

Як довго виплачують таку пенсію

Пенсія призначається на весь період, поки члени родини вважаються непрацездатними.

Нагадаємо, окрім базової пенсії, деякі українські пенсіонери мають право на додаткові надбавки та доплати.

Також діти загиблих українських військових мають право на деякі пільги.