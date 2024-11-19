Пенсия умершего военнослужащего – кто имеет на нее право и как получить

Деньги и военная форма. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Введение военного положения привело к многочисленным изменениям в различных сферах жизни, в частности, в системе пенсионного обеспечения для военнослужащих и их семей. Согласно основному закону, право на пенсию в случае потери кормильца имеют родители или жена (супруг) военного, если они достигли 60-летнего возраста, независимо от наличия страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью.

Кто может получить пенсию при гибели военнослужащего и какие основания должны быть соблюдены — читайте дальше на Новини.LIVE.

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Кто имеет право на получение пенсии погибшего военнослужащего

Сейчас семьи погибшего военнослужащего вправе получить:

выплаты в случае потери кормильца;

пенсии при гибели военнослужащего для семей;

пенсии для родственников пропавших без вести.

Семьи пропавших без вести могут получать пенсию через месяц после внесения соответствующей информации полицией в Единый реестр досудебных расследований.

Кто гарантирован из родственников павшего военного имеет право на пенсию

В случае, когда военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей (в частности, защиты Родины) в возрасте 55 лет, право на пенсию имеют его близкие вне зависимости от наличия страхового стажа.

Это касается также жены, занимающейся уходом за ребенком умершего военного возраста до 8 лет. В таких случаях пенсия предоставляется жене без учета ее возраста или трудоспособности при условии, что она не работает.

Детям пенсия назначается независимо от того, находились ли они на содержании умершего. Если кормилец погиб из-за ранений или травм, полученных во время военной службы, то его жена, которая осуществляет уход за общим ребенком до 8 лет, также имеет право на пенсию независимо от того, работает ли он.

Право на пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи, состоящие на содержании умершего, если у него на момент смерти был страховой стаж.

При каких условиях члены семьи считаются нетрудоспособными

муж или жена, а также родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность у них установлена до достижения совершеннолетия;

в случае отсутствия мужа или жены – один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка, независимо от возраста и трудоспособности.

Как долго выплачивают такую пенсию

Пенсия назначается на весь период, пока члены семьи числятся нетрудоспособными.

Напомним, кроме базовой пенсии некоторые украинские пенсионеры имеют право на дополнительные надбавки и доплаты.

Также дети погибших украинских военных имеют право на некоторые льготы.