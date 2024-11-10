Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Пільги для дітей загиблих військових — повний список arrow

Пільги для дітей загиблих військових — повний список

10 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Пільги для дітей загиблого військового — повний список та як оформити
Похорон загиблих військовослужбовців. Фото: varta1
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Діти загиблих на війні військовослужбовців мають право на навчання у державних освітніх закладах. Також вони до досягнення повноліття отримуватимуть пенсію з втрати годувальника.

Про це йдеться у матеріалі на порталі uhrc.org.ua.

Читайте також:

Пенсія та допомога

Діти загиблих військовослужбовців ЗСУ мають право на цілу низку пільг, гарантованих державою.

Перш за все, держава має надати їм безоплатну психологічну допомогу.

Крім того, неповнолітні діти загиблого воїна мають право на пенсію з втрати годувальника. Якщо у військового була одна дитина — вона отримує 70% від грошового забезпечення свого батька. Якщо ж дітей двоє і більше — усі вони щомісяця отримують кошти в розмірі 50% грошового забезпечення загиблого батька.

Пільги на навчання

Також діти загиблих військових мають право на пільги у системі освіти.

Зокрема, таких дітей повинні позачергово приймати у дитячі заклади за місцем проживання.

А ще вони можуть вступати поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Йдеться про вступ на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги дає статус "дитина війни".

Також ми повідомляли про те, на які пільги мають право учасники бойових дій.

пільги військовослужбовці загиблі пенсії діти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд