Пільги для дітей загиблого військового — повний список та як оформити

Похорон загиблих військовослужбовців. Фото: varta1

Діти загиблих на війні військовослужбовців мають право на навчання у державних освітніх закладах. Також вони до досягнення повноліття отримуватимуть пенсію з втрати годувальника.

Про це йдеться у матеріалі на порталі uhrc.org.ua.

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Пенсія та допомога

Діти загиблих військовослужбовців ЗСУ мають право на цілу низку пільг, гарантованих державою.

Перш за все, держава має надати їм безоплатну психологічну допомогу.

Крім того, неповнолітні діти загиблого воїна мають право на пенсію з втрати годувальника. Якщо у військового була одна дитина — вона отримує 70% від грошового забезпечення свого батька. Якщо ж дітей двоє і більше — усі вони щомісяця отримують кошти в розмірі 50% грошового забезпечення загиблого батька.

Пільги на навчання

Також діти загиблих військових мають право на пільги у системі освіти.

Зокрема, таких дітей повинні позачергово приймати у дитячі заклади за місцем проживання.

А ще вони можуть вступати поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Йдеться про вступ на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги дає статус "дитина війни".

Також ми повідомляли про те, на які пільги мають право учасники бойових дій.