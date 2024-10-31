Родини загиблих військовослужбовців можуть отримати 60 тисяч на пам'ятники — куди звертатись

Люди біля могил загиблих захисників. Фото: УНІАН

Для сімей військових в Україні передбачені спеціальні виплати. Серед них — одноразова допомога для встановлення надмогильного пам'ятника загиблим захисникам.

Про це повідомляє Rai.ua.

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Де отримати виплати на пам'ятник

Зазначено, що ці виплати передбачені для родин загиблих військових Героїв Івано-Франківської громади. Наразі сума допомоги становить 60 тисяч гривень і надходить з бюджету міста.

Щоб отримати допомогу на встановлення надгробка, заявники повинні подати документи до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) в Івано-Франківську на вулиці Незалежності, 9. Зокрема, необхідно надати підтвердження вартості пам'ятника та письмову згоду всіх членів родини загиблого захисника.

Водночас Ірпінська міська рада також передбачає грошову допомогу на поховання, але у розмірі 17 тисяч гривень. Ці виплати надаються родинам загиблих військових, які були зареєстровані в громаді та брали активну участь у заходах, спрямованих на оборону України та захист її населення і державних інтересів у зв'язку з агресією Росії.

Отримати допомогу може один із членів сім'ї загиблого військовослужбовця за поданням заяви на ім'я міського голови до Центру надання адміністративних послуг Ірпінської міської ради.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Києві сім'ї, у складі яких є ветерани війни, що загинули, можуть отримати часткову грошову допомогу для покриття витрат на поховання. Ця підтримка доступна родинам ветеранів, які брали участь в антитерористичній операції.

Ми також писали, що сім'ї загиблих військових можуть отримати допомогу на поховання, а також компенсацію витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків. Для цього необхідно подати лікарське свідоцтво та свідоцтво про смерть, на основі яких видається витяг з Реєстру про смерть.