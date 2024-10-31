Семьи погибших военнослужащих могут получить 60 тысяч на памятники — куда обращаться

Деньги на памятники погибшим военным — где получить 60 тыс. грн
Для семей военных в Украине предусмотрены специальные выплаты. Среди них одноразовая помощь для установки надмогильного памятника погибшим защитникам.
Об этом сообщает Rai.ua.
Где получить выплаты на памятник
Отмечено, что эти выплаты предусмотрены семьям погибших военных Героев Ивано-Франковской общины. В настоящее время сумма помощи составляет 60 тысяч гривен и поступает из бюджета города.
Чтобы получить помощь по установке надгробия, заявители должны подать документы в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в Ивано-Франковске на улице Независимости, 9. В частности, необходимо предоставить подтверждение стоимости памятника и письменное согласие всех членов семьи погибшего защитника.
В то же время Ирпенский городской совет также предусматривает денежную помощь на погребение, но в размере 17 тысяч гривен. Эти выплаты предоставляются семьям погибших военных, которые были зарегистрированы в общине и активно участвовали в мероприятиях, направленных на оборону Украины и защиту ее населения и государственных интересов в связи с агрессией России.
Получить помощь может один из членов семьи погибшего военнослужащего по подаче заявления на имя городского головы в Центр предоставления административных услуг Ирпенского городского совета.
Что еще нужно знать
Напомним, в Киеве семьи, в составе которых есть погибшие ветераны войны, могут получить частичную денежную помощь для покрытия расходов на захоронение. Эта поддержка доступна семьям ветеранов, участвовавших в антитеррористической операции.
Мы также писали, что семьи погибших военных могут получить пособие на погребение, а также компенсацию расходов на ритуальные услуги и сооружение надгробий. Для этого необходимо подать врачебное свидетельство и свидетельство о смерти, на основе которых выдается выписка из Реестра о смерти.
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