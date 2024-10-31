Семьи погибших военнослужащих могут получить 60 тысяч на памятники — куда обращаться

Люди возле могил погибших защитников. Фото: УНІАН

Для семей военных в Украине предусмотрены специальные выплаты. Среди них одноразовая помощь для установки надмогильного памятника погибшим защитникам.

Об этом сообщает Rai.ua.

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Где получить выплаты на памятник

Отмечено, что эти выплаты предусмотрены семьям погибших военных Героев Ивано-Франковской общины. В настоящее время сумма помощи составляет 60 тысяч гривен и поступает из бюджета города.

Чтобы получить помощь по установке надгробия, заявители должны подать документы в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в Ивано-Франковске на улице Независимости, 9. В частности, необходимо предоставить подтверждение стоимости памятника и письменное согласие всех членов семьи погибшего защитника.

В то же время Ирпенский городской совет также предусматривает денежную помощь на погребение, но в размере 17 тысяч гривен. Эти выплаты предоставляются семьям погибших военных, которые были зарегистрированы в общине и активно участвовали в мероприятиях, направленных на оборону Украины и защиту ее населения и государственных интересов в связи с агрессией России.

Получить помощь может один из членов семьи погибшего военнослужащего по подаче заявления на имя городского головы в Центр предоставления административных услуг Ирпенского городского совета.

Что еще нужно знать

Напомним, в Киеве семьи, в составе которых есть погибшие ветераны войны, могут получить частичную денежную помощь для покрытия расходов на захоронение. Эта поддержка доступна семьям ветеранов, участвовавших в антитеррористической операции.

Мы также писали, что семьи погибших военных могут получить пособие на погребение, а также компенсацию расходов на ритуальные услуги и сооружение надгробий. Для этого необходимо подать врачебное свидетельство и свидетельство о смерти, на основе которых выдается выписка из Реестра о смерти.