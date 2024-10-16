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Виплати на поховання загиблих ветеранів у Києві — як отримати допомогу

16 жовтня 2024 12:37
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Як сім'ям загиблих ветеранів отримати допомогу на поховання в Києві
Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У Києві сім'ї, у складі яких є ветерани війни, що загинули, можуть отримати часткову грошову допомогу для покриття витрат на поховання. Ця підтримка доступна родинам ветеранів, які брали участь в антитерористичній операції.

Про це йдеться на порталі Kyiv Digital.

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Як подати заяву на допомогу

Згідно з інформацією, для отримання послуги одному з членів сім'ї потрібно подати заяву разом із документами в електронному вигляді.

Для цього потрібно зібрати наступні документи:

  • Паспорт громадянина України (ID-картка з довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру).
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
  • Довідка про внутрішнє переміщення (за наявності).
  • Документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).
  • Свідоцтво про смерть ветерана війни.
  • Витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії.
  • Довідка, що підтверджує статус ветерана війни.
  • Номер банківського рахунку (IBAN).

Після ухвалення рішення працівники Департаменту соціальної та ветеранської політики повідомлять заявника через особистий кабінет у вигляді листа на електронну пошту. Кошти будуть перераховані на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: 0 800 30 06 33 або за e-mail: military.hub@kyivcity.gov.ua.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у випадку смерті військовослужбовця, який утримував сім'ю, його непрацездатні родичі можуть претендувати на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Відомо, який порядок нарахування цих виплат.

Також ми розповідали, що в жовтні 2024 року члени родин заручників РФ можуть оформити щорічну грошову допомогу. Для цього потрібно подати заявку, пакет документів та реквізити банку.

Київ фінансова допомога гроші ветерани війна в Україні поховання

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