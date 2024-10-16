Як сім'ям загиблих ветеранів отримати допомогу на поховання в Києві

Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

У Києві сім'ї, у складі яких є ветерани війни, що загинули, можуть отримати часткову грошову допомогу для покриття витрат на поховання. Ця підтримка доступна родинам ветеранів, які брали участь в антитерористичній операції.

Про це йдеться на порталі Kyiv Digital.

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Як подати заяву на допомогу

Згідно з інформацією, для отримання послуги одному з членів сім'ї потрібно подати заяву разом із документами в електронному вигляді.

Для цього потрібно зібрати наступні документи:

Паспорт громадянина України (ID-картка з довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Довідка про внутрішнє переміщення (за наявності).

Документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).

Свідоцтво про смерть ветерана війни.

Витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії.

Довідка, що підтверджує статус ветерана війни.

Номер банківського рахунку (IBAN).

Після ухвалення рішення працівники Департаменту соціальної та ветеранської політики повідомлять заявника через особистий кабінет у вигляді листа на електронну пошту. Кошти будуть перераховані на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: 0 800 30 06 33 або за e-mail: military.hub@kyivcity.gov.ua.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у випадку смерті військовослужбовця, який утримував сім'ю, його непрацездатні родичі можуть претендувати на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Відомо, який порядок нарахування цих виплат.

Також ми розповідали, що в жовтні 2024 року члени родин заручників РФ можуть оформити щорічну грошову допомогу. Для цього потрібно подати заявку, пакет документів та реквізити банку.