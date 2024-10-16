Як сім'ям загиблих ветеранів отримати допомогу на поховання в Києві

Виплати на поховання загиблих ветеранів у Києві — як отримати допомогу
У Києві сім'ї, у складі яких є ветерани війни, що загинули, можуть отримати часткову грошову допомогу для покриття витрат на поховання. Ця підтримка доступна родинам ветеранів, які брали участь в антитерористичній операції.
Про це йдеться на порталі Kyiv Digital.
Як подати заяву на допомогу
Згідно з інформацією, для отримання послуги одному з членів сім'ї потрібно подати заяву разом із документами в електронному вигляді.
Для цього потрібно зібрати наступні документи:
- Паспорт громадянина України (ID-картка з довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру).
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
- Довідка про внутрішнє переміщення (за наявності).
- Документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).
- Свідоцтво про смерть ветерана війни.
- Витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії.
- Довідка, що підтверджує статус ветерана війни.
- Номер банківського рахунку (IBAN).
Після ухвалення рішення працівники Департаменту соціальної та ветеранської політики повідомлять заявника через особистий кабінет у вигляді листа на електронну пошту. Кошти будуть перераховані на банківський рахунок, зазначений у заяві.
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: 0 800 30 06 33 або за e-mail: military.hub@kyivcity.gov.ua.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у випадку смерті військовослужбовця, який утримував сім'ю, його непрацездатні родичі можуть претендувати на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Відомо, який порядок нарахування цих виплат.
Також ми розповідали, що в жовтні 2024 року члени родин заручників РФ можуть оформити щорічну грошову допомогу. Для цього потрібно подати заявку, пакет документів та реквізити банку.
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