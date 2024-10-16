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Выплаты на похороны погибших ветеранов в Киеве — как получить помощь

16 октября 2024 12:37
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Как семьям погибших ветеранов получить помощь на похороны в Киеве
Церемония прощания с погибшим военнослужащим. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Киеве семьи, в составе которых погибли ветераны войны, могут получить частичную денежную помощь для покрытия расходов на захоронение. Эта поддержка доступна семьям ветеранов, участвовавших в антитеррористической операции.

Об этом говорится на портале Kyiv Digital.

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Как подать заявление на помощь

Согласно информации, для получения услуги одному из членов семьи следует подать заявление вместе с документами в электронном виде.

Для этого нужно собрать следующие документы:

  • Паспорт гражданина Украины (ID-карта со справкой о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр).
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
  • Справка о внутреннем перемещении (при наличии).
  • Документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).
  • Свидетельство смерти ветерана войны.
  • Выписка из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии.
  • Справка, подтверждающая статус ветерана войны.
  • Номер банковского счёта (IBAN).

После принятия решения сотрудники Департамента социальной и ветеранской политики сообщат заявителю через личный кабинет в виде письма по электронной почте. Денежные средства будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0 800 30 06 33 или по e-mail: military.hub@kyivcity.gov.ua.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в случае смерти военнослужащего, содержавшего семью, его нетрудоспособные родственники могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца. Известно, каков порядок начисления этих выплат.

Также мы рассказывали, что в октябре 2024 года члены семей заложников РФ могут оформить ежегодную денежную помощь. Для этого необходимо подать заявку, пакет документов и реквизиты банка.

Киев финансовая помощь деньги ветераны война в Украине захоронения

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