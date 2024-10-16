Как семьям погибших ветеранов получить помощь на похороны в Киеве

Выплаты на похороны погибших ветеранов в Киеве — как получить помощь
В Киеве семьи, в составе которых погибли ветераны войны, могут получить частичную денежную помощь для покрытия расходов на захоронение. Эта поддержка доступна семьям ветеранов, участвовавших в антитеррористической операции.
Об этом говорится на портале Kyiv Digital.
Как подать заявление на помощь
Согласно информации, для получения услуги одному из членов семьи следует подать заявление вместе с документами в электронном виде.
Для этого нужно собрать следующие документы:
- Паспорт гражданина Украины (ID-карта со справкой о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр).
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- Справка о внутреннем перемещении (при наличии).
- Документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).
- Свидетельство смерти ветерана войны.
- Выписка из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии.
- Справка, подтверждающая статус ветерана войны.
- Номер банковского счёта (IBAN).
После принятия решения сотрудники Департамента социальной и ветеранской политики сообщат заявителю через личный кабинет в виде письма по электронной почте. Денежные средства будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0 800 30 06 33 или по e-mail: military.hub@kyivcity.gov.ua.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в случае смерти военнослужащего, содержавшего семью, его нетрудоспособные родственники могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца. Известно, каков порядок начисления этих выплат.
Также мы рассказывали, что в октябре 2024 года члены семей заложников РФ могут оформить ежегодную денежную помощь. Для этого необходимо подать заявку, пакет документов и реквизиты банка.
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