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Яка пенсія у дружини та батьків загиблого військовослужбовця

14 жовтня 2024 06:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Яку пенсію отримують родичі загиблих військових — деталі від ПФУ
Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні у випадку смерті військовослужбовця, який утримував сім'ю, його непрацездатні родичі можуть претендувати на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Відомо, який порядок нарахування цих виплат.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Яка пенсія за втратою годувальника

Пенсія за втратою годувальника призначається лише тим родичам, які перебували на його утриманні та є непрацездатними, повідомляє Пенсійний фонд України. Зокрема, батьки, один із батьків або дружина/чоловік загиблого годувальника мають право на 70% від його грошового забезпечення. Мінімальний розмір такої пенсії становить 7 800 гривень.

Варто підкреслити, що матері та дружини (або чоловіки) військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право на дострокову пенсію за віком з 50 років, якщо мають щонайменше 20 років страхового стажу. Після досягнення 55 років пенсія призначається незалежно від стажу.

Діти загиблого отримують 70% його грошового забезпечення. Якщо в родині більше однієї дитини, кожній виплачується 50% від цієї суми, але не менше 6 100 гривень на кожну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в жовтні 2024 року члени родин заручників РФ можуть оформити щорічну грошову допомогу. Для цього потрібно подати заявку, пакет документів та реквізити банку.

Ми також розповідали, що під час бойових дій українські військові можуть отримати поранення чи захворіти, що дає їм право на фінансову допомогу. Сума таких виплат може сягати 20 тис. грн.

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