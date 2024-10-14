Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Какая пенсия у жены и родителей погибшего военнослужащего arrow

Какая пенсия у жены и родителей погибшего военнослужащего

14 октября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какую пенсию получают родственники погибших военных — детали от ПФУ
Церемония прощания с погибшим военнослужащим. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине в случае смерти военнослужащего, содержавшего семью, его нетрудоспособные родственники могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца. Известно, каков порядок начисления этих выплат.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Какая пенсия по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца назначается только родственникам, которые находились на его содержании и являются нетрудоспособными, сообщает Пенсионный фонд Украины. В частности, родители, один из родителей или жена/супруг погибшего кормильца имеют право на 70% от его денежного довольствия. Минимальный размер такой пенсии составляет 7800 гривен.

Следует подчеркнуть, что матери и жены (или мужья) военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на досрочную пенсию по возрасту с 50 лет, если имеют не менее 20 лет страхового стажа. По достижении 55 лет пенсия назначается вне зависимости от стажа.

Дети погибшего получают 70% его денежного довольствия. Если в семье больше одного ребенка, каждому выплачивается 50% этой суммы, но не менее 6 100 гривен на каждого.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года члены семей заложников РФ могут оформить ежегодную денежную помощь. Для этого необходимо подать заявку, пакет документов и реквизиты банка.

Мы также рассказывали, что во время боевых действий украинские военные могут получить ранения или заболеть, что дает им право на финансовую помощь. Сумма таких выплат может достигать 20 тыс. грн.

выплаты смерть пенсии семья деньги военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в октябре

06:33 Мог ли F-16 действительно сбить российский Су-34 — эксперт по авиации дал ответ

06:30 Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в октябре

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать сколько вы заплатите в 2025 году

06:10 Какая пенсия у жены и родителей погибшего военнослужащего

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

06:03 Как на украинском правильно называть сладости — объяснение языковедов

06:01 У клиентов Ощадбанка воруют соцпомощь — помог ли суд вернуть деньги

05:39 Дроны ВСУ эффективно уничтожили логистику армии РФ — бойцы поделились яркими кадрами

05:15 Танки Израиля прорвались на базу миротворцев в Ливане — как это объясняют в ЦАХАЛ

05:05 Мокрый снег и морозы — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в октябре

06:33 Мог ли F-16 действительно сбить российский Су-34 — эксперт по авиации дал ответ

06:30 Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в октябре

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать сколько вы заплатите в 2025 году

06:10 Какая пенсия у жены и родителей погибшего военнослужащего

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

06:03 Как на украинском правильно называть сладости — объяснение языковедов

06:01 У клиентов Ощадбанка воруют соцпомощь — помог ли суд вернуть деньги

05:39 Дроны ВСУ эффективно уничтожили логистику армии РФ — бойцы поделились яркими кадрами

05:15 Танки Израиля прорвались на базу миротворцев в Ливане — как это объясняют в ЦАХАЛ

05:05 Мокрый снег и морозы — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник