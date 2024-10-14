Какую пенсию получают родственники погибших военных — детали от ПФУ

Церемония прощания с погибшим военнослужащим. Фото: УНІАН

В Украине в случае смерти военнослужащего, содержавшего семью, его нетрудоспособные родственники могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца. Известно, каков порядок начисления этих выплат.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какая пенсия по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца назначается только родственникам, которые находились на его содержании и являются нетрудоспособными, сообщает Пенсионный фонд Украины. В частности, родители, один из родителей или жена/супруг погибшего кормильца имеют право на 70% от его денежного довольствия. Минимальный размер такой пенсии составляет 7800 гривен.

Следует подчеркнуть, что матери и жены (или мужья) военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на досрочную пенсию по возрасту с 50 лет, если имеют не менее 20 лет страхового стажа. По достижении 55 лет пенсия назначается вне зависимости от стажа.

Дети погибшего получают 70% его денежного довольствия. Если в семье больше одного ребенка, каждому выплачивается 50% этой суммы, но не менее 6 100 гривен на каждого.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года члены семей заложников РФ могут оформить ежегодную денежную помощь. Для этого необходимо подать заявку, пакет документов и реквизиты банка.

Мы также рассказывали, что во время боевых действий украинские военные могут получить ранения или заболеть, что дает им право на финансовую помощь. Сумма таких выплат может достигать 20 тыс. грн.