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Фінансова держдопомога родинам полонених — як подати заяву у жовтні

11 жовтня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога родинам полонених — як отримати 100 тис. грн у жовтні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У жовтні 2024 року члени родин заручників РФ можуть оформити щорічну грошову допомогу. Для цього потрібно подати заявку, пакет документів та реквізити банку.

Про механізм оформлення виплат розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як зазначається, відповідна грошова допомога за військовополонених і цивільних осіб у розмірі 100 тисяч гривень надається за кожен рік перебування у полоні. Якщо родичі не оформлять виплати, то гроші після повернення має право забрати звільнений полонений.

Щоб отримати державну допомогу, родинам військовополонених і цивільних осіб, яких протиправно утримує Росія, потрібно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи через збройну агресію проти України при Мінреінтеграції.

Комісія за розглядом запиту винесе рішення, чи має право родина на отримання щорічної держдопомоги.

У відомстві зазначили, що можна скористатися зразком заяви про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи. Також для отримання допомоги необхідно:

  • заповнити заяву встановленого зразка (обовʼязково зазначивши, який саме тип допомоги потрібен, та вказати період перебування особи в місцях несвободи);
  • додати копію документів, де засвідчується особа заявника чи заявниці;
  • доповнити даними від Комісії з питань встановлення факту позбавлення свободи (підтвердження полону);
  • додати довідку з реквізитами банківського рахунку, на який надходитиме допомога.

Мінреінтеграції оприлюднило алгоритм дій.

 

допомога полонені 2024
Джерело: Мінреінтеграції
допомога полонені 2024
Джерело: Мінреінтеграції
допомога полонені 2024
Джерело: Мінреінтеграції
допомога 21 тис. грн
Джерело: Мінреінтеграції

У разі виникнення питань щодо отримання держдопомоги членам сімей полонених можна звертатися за номерами:

  • (044) 355-14-56 та (097);
  • 901-55-71 (Viber, WhatsApp).

Що ще варто знати

Нагадаємо, під час бойових дій українські військові можуть отримати поранення чи захворіти, що дає їм право на фінансову допомогу. Сума таких виплат може сягати 20 тис. грн.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів підвищив розміри грошових компенсацій для військових ЗСУ у разі отримання поранень та встановлення інвалідності І-ІІІ групи. Також було збільшено виплати родинам у випадку загибелі військовослужбовця, проте ці зміни не стосуються бойових дій.

фінансова допомога матеріальна допомога Мінреінтеграції полонені військовослужбовці грошова допомога

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