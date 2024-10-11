Помощь семьям пленных — как получить 100 тыс. грн в октябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В октябре 2024 года члены семей заложников РФ могут оформить ежегодную денежную помощь. Для этого необходимо подать заявку, пакет документов и реквизиты банка.

О механизме оформления выплат рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Соответствующая денежная помощь в размере 100 тысяч гривен предоставляется за военнопленных и гражданских лиц за каждый год пребывания в плену. Если родственники не оформят выплаты, то деньги по возвращении вправе забрать освобожденный пленный.

Чтобы получить государственную помощь, семьям военнопленных и гражданских лиц, которых противоправно удерживает Россия, нужно обратиться в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины при Минреинтеграции.

Комиссия по рассмотрению запроса вынесет решение, имеет ли право семья на получение ежегодной госпомощи.

В ведомстве отметили, что можно воспользоваться образцом заявления об установлении факта лишения личной свободы. Для получения необходимо:

заполнить заявление установленного образца (обязательно указав, какой именно тип помощи требуется, и указать период пребывания лица в местах несвободы);

приложить копию документов, где удостоверяется личность заявителя или заявительницы;

дополнить данными от Комиссии по установлению факта лишения свободы (подтверждение плена);

приложить справку с реквизитами банковского счета, на который будет поступать помощь.

Минреинтеграции обнародовало алгоритм действий.

Источник: Минреинтеграции

Источник: Минреинтеграции

Источник: Минреинтеграции

Источник: Минреинтеграции

В случае возникновения вопросов по получению госпомощи членам семей пленных можно обращаться по номерам:

(044) 355-14-56 и (097);

901-55-71 (Viber, WhatsApp).

Что еще стоит знать

Напомним, во время боевых действий украинские военные могут получить ранения или заболеть, что дает им право на финансовую помощь. Сумма таких выплат может достигать 20 тыс. грн.

Также мы писали, что Кабинет Министров повысил размеры денежных компенсаций для военных ВСУ в случае получения ранений и установления инвалидности I-III группы. Также были увеличены выплаты семьям в случае гибели военнослужащего, однако, эти изменения не касаются боевых действий.