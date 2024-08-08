Поховання військових — як отримати допомогу

Кладовище, де поховані військові. Фото: ritualcenter.kr.ua

Сім'ї або батьки загиблих військових можуть отримати допомогу на поховання, а також компенсацію витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків. Для цього необхідно подати лікарське свідоцтво та свідоцтво про смерть, на основі яких видається витяг з Реєстру про смерть.

Про це йдеться у постанові № 829 Кабінету Міністрів України.

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Виплата допомоги на поховання військовослужбовців

Згідно із постановою Кабміну сім'ям та батькам військовослужбовців, які загинули під час проходження служби, надається допомога на проведення поховання. Також компенсуються матеріальні витрати на ритуальні послуги та спорудження надгробків у розмірі п’яти прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу.

Розмір допомоги визначається виходячи із показника прожиткового мінімуму на дату смерті.

На підставі яких документів проводиться виплата

Відповідно до частини другої статті 11 Закону про поховання, виконавець волевиявлення померлого або особа, яка взяла на себе зобов'язання щодо поховання, в день звернення отримує:

лікарське свідоцтво про смерть від закладу охорони здоров'я;

свідоцтво про смерть та довідку про смерть від відділу державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульської установи або дипломатичного представництва України.

Для отримання допомоги на поховання разом із свідоцтвом про смерть орган державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Реєстру про смерть. На підставі цього документа допомога на поховання виплачується одному з членів сім'ї військовослужбовця.