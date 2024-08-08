Виплати військовослужбовцям — якими законами регулюється грошеве забезпечення військових

Грошові купюри в руках. Фото: millerlawfirm.ua

Українські військовослужбовці отримують три види щомісячного грошового забезпечення: основні види, додаткові та одноразові. Основні — посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років, щомісячні — підвищення посадового окладу, надбавки, доплати та премії, одноразові — винагороди та допомоги. Також передбачені виплати на лікування, оздоровлення та виплата матеріальної допомоги.

Усі виплати регулюються низкою законів України та указами Президента, повідомляє Міністерство оборони України.

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Закони України:

Кодекс законів про працю України;

Податковий кодекс України;

Про оплату праці;

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей;

Про загальний військовий обов’язок і військову службу;

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

Про індексацію грошових доходів населення;

Про відпустки;

Про державний бюджет України на відповідний рік (у їх числі на 2022 рік, на 2023 рік);

Про військово-цивільні адміністрації;

Про статус гірських населених пунктів України.

Укази Президента України:

від 10 грудня 2008 року № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України";

від 23 квітня 2015 року № 237 "Про деякі питання військово-цивільних адміністрацій";

від 01 грудня 2009 року № 987 "Про перелік посадових осіб на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниці".

Постанови Кабінету міністрів України:

від 17 липня 1992 р. № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб";

від 26 лютого 1993 р. № 146 "Про види заробітку (доходу) що підлягають облікові при відрахуванні аліментів";

від 15 червня 1994 р. № 414"Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці";

від 11 серпня 1995 р. № 647 "Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських";

від 11 серпня 1995 р. № 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах";

від 22 травня 2000 р. № 829 "Про грошове забезпечення військовослужбовців";

від 07 лютого 2001 р. № 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій";

від 17 липня 2003 р. № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення";

від 18 лютого 2004 р. № 188 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників, які безпосередньо зайняті підготовкою іноземних фахівців";

від 17 серпня 2005 р. № 748 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу";

від 22 грудня 2010 р. № 1170 "Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

від 02 березня 2011 р. № 178 "Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб";

від 03 січня 2013 р. № 2 "Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць";

від 09 квітня 2014 р. № 111 "Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період";

від 17 вересня 2014 р. № 460 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією";

від 15 квітня 2015 р. № 207 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військово-цивільних адміністрацій";

від 30 грудня 2015 р. № 1161 "Про порядок підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором";

від 31 серпня 2016 р. № 572 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військово-морського ліцею (м. Одеса), державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І. Г. Харитоненка і державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус";

від 19 жовтня 2016 р. № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу";

від 30 листопада 2016 р. № 884 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх";

від 30 серпня 2017 р. № 704"Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами);

від 21 лютого 2018 р. № 337 "Деякі питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців";

від 28 лютого 2022 р. № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану";

від 1 квітня 2022 р. № 397 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій";

від 16 січня 2024 р. № 37 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті)".

Накази Міністерства оборони України: