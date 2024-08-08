Выплаты военнослужащим — какими законами регулируется денежное довольствие военных

Какими законами регулируются начисления и выплаты военным
8 августа 2024 17:07
Денежные купюры в руках. Фото: millerlawfirm.ua
Украинские военнослужащие получают три вида ежемесячного денежного довольствия: основные виды, дополнительные и одноразовые. Основные — должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет, ежемесячные — повышение должностного оклада, надбавки, доплаты и премии, разовые — вознаграждения и помощи. Также предусмотрены выплаты по лечению, оздоровлению и выплате материальной помощи.
Все выплаты регулируются рядом законов Украины и указами Президента, сообщает Министерство обороны Украины.
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Законы Украины:
- Кодекс законов о труде Украины;
- Налоговый кодекс Украины;
- Об оплате труда;
- О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей;
- Об общей воинской обязанности и военной службе;
- О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- Об индексации денежных доходов населения;
- Об отпусках;
- О государственном бюджете Украины на соответствующий год (в их числе на 2022 год, на 2023 год);
- О военно-гражданских администрациях;
- О статусе горных населенных пунктов Украины.
Указы Президента Украины:
- от 10 декабря 2008 года № 1153 "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины";
- от 23 апреля 2015 года № 237 "О некоторых вопросах военно-гражданских администраций";
- от 01 декабря 2009 года № 987 "О перечне должностных лиц на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайны".
Постановления Кабинета Министров Украины:
- от 17 июля 1992 г. № 393 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам, имеющим право на пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", кроме военнослужащих срочной службы и членов их семей и приравненных к ним лиц";
- от 26 февраля 1993 г. № 146 "О видах заработка (дохода) подлежащих учету при отчислении алиментов";
- от 15 июня 1994 г. № 414 "О видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам в связи с работой, которая предусматривает доступ к государственной тайне";
- от 11 августа 1995 г. № 647 "О перечне населенных пунктов, которым предоставляется статус горных";
- от 11 августа 1995 г. № 648 "Об условиях оплаты труда лиц, работающих в горных районах";
- от 22 мая 2000 г. № 829 "О денежном обеспечении военнослужащих";
- от 07 февраля 2001 г. № 104 "О порядке и нормах денежного и материального обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других военных формирований, лиц начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы, командированных в государственные органы, учреждения и организации";
- от 17 июля 2003 г. № 1078 "Об утверждении Порядка проведения индексации денежных доходов населения";
- от 18 февраля 2004 г. № 188 "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих и оплаты труда работников, непосредственно занятых подготовкой иностранных специалистов";
- от 17 августа 2005 г. № 748 "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих и лиц начальствующего состава";
- от 22 декабря 2010 г. № 1170 "Об утверждении перечня видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование";
- от 02 марта 2011 г. № 178 "Об утверждении Порядка начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за некоторые категории застрахованных лиц";
- от 03 января 2013 г. № 2 "Об установлении надбавок к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн";
- от 09 апреля 2014 г. № 111 "Вопросы денежного обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву по мобилизации, на особый период";
- от 17 сентября 2014 г. № 460 "Об утверждении Порядка и условий выплаты единовременной денежной помощи в случае увольнения военнослужащим, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией";
- от 15 апреля 2015 г. № 207 "Об утверждении Порядка финансового обеспечения деятельности военно-гражданских администраций";
- от 30 декабря 2015 г. № 1161 "О порядке подтверждения статуса лиц, принимающих непосредственное участие в антитеррористической операции и/или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС), и/или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, с целью применения льготы по налогообложению военным сб
- от 31 августа 2016 г. № 572 "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих и оплаты труда работников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Военно-морского лицея (г. Одесса), государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" имени И. Г. Харитоненко и государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус";
- от 19 октября 2016 г. № 718 "Вопросы денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих и лиц начальствующего состава";
- от 30 ноября 2016 г. № 884 "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих";
- от 30 августа 2017 г. № 704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" (с изменениями);
- от 21 февраля 2018 г. № 337 "Некоторые вопросы денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих";
- от 28 февраля 2022 г. № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения";
- от 1 апреля 2022 г. № 397 "Об утверждении Порядка финансового обеспечения деятельности военных администраций";
- от 16 января 2024 г. № 37 "Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков членам семей военнослужащих и полицейских в случае их гибели (смерти)".
Приказы Министерства обороны Украины:
- от 25.06.2001 № 218 "О выплате надбавок к должностным окладам за непрерывный стаж на шифровальной работе и предоставлении ежегодных отпусков личному составу шифровальной службы";
- от 12.03.2007 № 80 "Об утверждении Инструкции об условиях выплаты денежного обеспечения и поощрения военнообязанных и резервистов, денежной выплаты резервистам";
- от 10.04.2009 № 170 "Об утверждении Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины";
- от 12.01. 2004 № 9 "Об утверждении Перечня должностей летного состава, имеющего право выполнять полеты в составе экипажей воздушных судов, авиации Вооруженных Сил Украины, военная служба на которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, и Единых годовых норм налета часов для начисления выслуги лет на пенсию на льготных условиях летному составу авиации, имеющему право выполнять полеты в составе экипажей воздушных судов авиации Вооруженных Сил Украины";
- от 01.06.2006 № 303 "Об утверждении Инструкции о порядке присвоения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Украины";
- от 15.05.2013 № 316 "Об утверждении Перечня дополнительных видов денежного обеспечения и других выплат, осуществленных в денежной форме, которые не подлежат учету при отчислении алиментов с военнослужащих Вооруженных Сил Украины";
- от 16.03.2015 № 115 "Об утверждении Инструкции о порядке присвоения (подтверждения) квалификационных категорий военнослужащим и работникам Вооруженных Сил Украины медицинских и фармацевтических специальностей";
- от 02.03.2017 № 122 "Об утверждении Инструкции о размерах и механизме выплаты надбавки военнослужащим, государственным служащим и работникам Вооруженных Сил Украины, которые привлекаются к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн";
- от 05.02.2018 № 45 "Об утверждении Порядка выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Украины подъемной помощи";
- от 01.03.2018 № 90 "Об установлении тарифных разрядов по должностям лиц офицерского состава Вооруженных Сил Украины";
- от 07.06.2018 № 260 "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам";
- от 07.09.2020 г. № 317 "Об утверждении перечней военно-учетных специальностей и штатных должностей рядового, сержантского и старшинского состава и тарифных перечней должностей вышеупомянутых военнослужащих";
- от 18.09.2020 г. № 340 "Вопросы реализации постановления Кабинета Министров Украины от 20 января 2016 года № 18";
- от 15.09.2022 г. № 280 "Об утверждении Инструкции по организации учета личного состава в системе Министерства обороны Украины";
- от 16.01.2024 № 183/уд "Поручение Министра обороны Украины".
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