Выплаты военнослужащим — какими законами регулируется денежное довольствие военных

Денежные купюры в руках. Фото: millerlawfirm.ua

Украинские военнослужащие получают три вида ежемесячного денежного довольствия: основные виды, дополнительные и одноразовые. Основные — должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет, ежемесячные — повышение должностного оклада, надбавки, доплаты и премии, разовые — вознаграждения и помощи. Также предусмотрены выплаты по лечению, оздоровлению и выплате материальной помощи.

Все выплаты регулируются рядом законов Украины и указами Президента, сообщает Министерство обороны Украины.

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Законы Украины:

Кодекс законов о труде Украины;

Налоговый кодекс Украины;

Об оплате труда;

О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей;

Об общей воинской обязанности и военной службе;

О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

Об индексации денежных доходов населения;

Об отпусках;

О государственном бюджете Украины на соответствующий год (в их числе на 2022 год, на 2023 год);

О военно-гражданских администрациях;

О статусе горных населенных пунктов Украины.

Указы Президента Украины:

от 10 декабря 2008 года № 1153 "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины";

от 23 апреля 2015 года № 237 "О некоторых вопросах военно-гражданских администраций";

от 01 декабря 2009 года № 987 "О перечне должностных лиц на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайны".

Постановления Кабинета Министров Украины:

от 17 июля 1992 г. № 393 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам, имеющим право на пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", кроме военнослужащих срочной службы и членов их семей и приравненных к ним лиц";

от 26 февраля 1993 г. № 146 "О видах заработка (дохода) подлежащих учету при отчислении алиментов";

от 15 июня 1994 г. № 414 "О видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам в связи с работой, которая предусматривает доступ к государственной тайне";

от 11 августа 1995 г. № 647 "О перечне населенных пунктов, которым предоставляется статус горных";

от 11 августа 1995 г. № 648 "Об условиях оплаты труда лиц, работающих в горных районах";

от 22 мая 2000 г. № 829 "О денежном обеспечении военнослужащих";

от 07 февраля 2001 г. № 104 "О порядке и нормах денежного и материального обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других военных формирований, лиц начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы, командированных в государственные органы, учреждения и организации";

от 17 июля 2003 г. № 1078 "Об утверждении Порядка проведения индексации денежных доходов населения";

от 18 февраля 2004 г. № 188 "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих и оплаты труда работников, непосредственно занятых подготовкой иностранных специалистов";

от 17 августа 2005 г. № 748 "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих и лиц начальствующего состава";

от 22 декабря 2010 г. № 1170 "Об утверждении перечня видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование";

от 02 марта 2011 г. № 178 "Об утверждении Порядка начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за некоторые категории застрахованных лиц";

от 03 января 2013 г. № 2 "Об установлении надбавок к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн";

от 09 апреля 2014 г. № 111 "Вопросы денежного обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву по мобилизации, на особый период";

от 17 сентября 2014 г. № 460 "Об утверждении Порядка и условий выплаты единовременной денежной помощи в случае увольнения военнослужащим, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией";

от 15 апреля 2015 г. № 207 "Об утверждении Порядка финансового обеспечения деятельности военно-гражданских администраций";

от 30 декабря 2015 г. № 1161 "О порядке подтверждения статуса лиц, принимающих непосредственное участие в антитеррористической операции и/или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС), и/или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, с целью применения льготы по налогообложению военным сб

от 31 августа 2016 г. № 572 "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих и оплаты труда работников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Военно-морского лицея (г. Одесса), государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" имени И. Г. Харитоненко и государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус";

от 19 октября 2016 г. № 718 "Вопросы денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих и лиц начальствующего состава";

от 30 ноября 2016 г. № 884 "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих";

от 30 августа 2017 г. № 704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" (с изменениями);

от 21 февраля 2018 г. № 337 "Некоторые вопросы денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих";

от 28 февраля 2022 г. № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения";

от 1 апреля 2022 г. № 397 "Об утверждении Порядка финансового обеспечения деятельности военных администраций";

от 16 января 2024 г. № 37 "Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков членам семей военнослужащих и полицейских в случае их гибели (смерти)".

Приказы Министерства обороны Украины: