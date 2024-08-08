Погребение военных — как получить помощь

Кладбище, где похоронены военные. Фото: ritualcenter.kr.ua

Семьи или родители погибших военных могут получить пособие на погребение, а также компенсацию расходов на ритуальные услуги и сооружение надгробий. Для этого необходимо подать врачебное свидетельство и свидетельство о смерти, на основе которых выдается выписка из Реестра о смерти.

Об этом говорится в постановлении №829 Кабинета Министров Украины.

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Выплата пособия на погребение военнослужащих

Согласно постановлению Кабмина, семьям и родителям военнослужащих, погибших во время прохождения службы, предоставляется помощь на проведение погребения. Также компенсируются материальные затраты на ритуальные услуги и сооружение надгробий в размере пяти прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека.

Размер помощи определяется исходя из показателя прожиточного минимума на дату смерти.

На основании каких документов производится выплата

В соответствии с частью второй статьи 11 Закона о захоронении, исполнитель волеизъявления умершего или лицо, взявшее на себя обязательство по погребению, в день обращения получает:

врачебное свидетельство о смерти от учреждения здравоохранения;

свидетельство о смерти и справку о смерти от отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительных органов сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов, консульского учреждения или дипломатического представительства Украины.

Для получения пособия на погребение вместе со свидетельством о смерти орган государственной регистрации актов гражданского состояния выдает выписку из Реестра о смерти. На основании этого документа пособие на погребение выплачивается одному из членов семьи военнослужащего.