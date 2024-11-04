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Статус "дитина війни" — які пільги можна отримати у 2024 році

4 листопада 2024 14:13
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Що дає статус "дитина війни" — перелік пільг
Підтримка дітей війни. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні статус "дитини війни" надається особам, які були неповнолітніми на момент завершення Другої світової війни. Він має важливе соціальне значення, оскільки, отримавши цей статус, українцям відкривається доступ до низки пільг та компенсацій.

Про те, які пільги можуть отримати діти війни у 2024 році, нагадали в "Національній соціальній сервісній службі України".

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Які пільги можуть отримати українці зі статусом "дитина війни"

Громадяни України, які не досягли 18 років на момент завершення Другої світової війни, мають право отримати статус "дитини війни". Цей статус не слід плутати зі статусом "дитини, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів" під час антитерористичних операцій чи внаслідок агресії з боку Росії.

Згідно зі статтею 5 закону України "Про соціальний захист дітей війни" від 20.01.2018, дітям війни надаються такі пільги:

  • право на пріоритетне збереження робочого місця під час скорочення штату;
  • можливість використання чергової відпустки у зручний для них час;
  • отримання додаткової неоплачуваної відпустки до двох тижнів на рік;
  • виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньомісячної зарплати незалежно від стажу роботи;
  • пріоритетне надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;
  • право на 25% знижку на оплату комунальних послуг (газу, електрики тощо) в межах встановлених норм споживання, за умови, що середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців не перевищує 4240 грн.

Статус "дитина війни" підтверджується органом соціального захисту населення шляхом нанесення відповідного штампа в пенсійному посвідченні особи.

Які пільги мають діти, що постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів

Постанова Уряду визначає, що такий статус можуть отримати діти, які проживали в зонах бойових дій, отримали травми, контузію або поранення, а також ті, хто був у полоні або викрадений.

Цей статус також надається дітям, які стали жертвами сексуального, фізичного чи психологічного насильства, або якщо їхні батьки-військовослужбовці загинули під час виконання службових обов’язків. 

Хоча цей статус не передбачає спеціальних виплат на загальнонаціональному рівні, діти, які його мають, можуть отримати певні пільги та соціальну допомогу:

  • щорічна фінансова допомога на оздоровлення;
  • допомога в отриманні освіти та компенсація витрат на психологічну підтримку;
  • цільова підтримка для навчання та щомісячні виплати на проживання (близько 3000 гривень);
  • безплатне харчування в дитячих садках, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Крім того, на місцевому рівні органи влади можуть надавати додаткові пільги залежно від рішень конкретних територіальних громад, що може включати знижки на комунальні послуги, транспортні витрати та інші форми підтримки.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що держава продовжує виплату матеріальної допомоги на дітей через різні соціальні програми. Відомо, на яку фінансову підтримку можуть розраховувати українці.

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю в Україні мають змогу отримати значну кількість пільг. Для того, щоб отримати державну підтримку, потрібно мати посвідчення, що підтверджує статус інваліда або право на допомогу.
 

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