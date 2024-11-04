Что дает статус "ребенка войны" - перечень льгот

Поддержка детей войны. Фото: Pixabay

В Украине статус "ребенка войны" предоставляется лицам, несовершеннолетним на момент завершения Второй мировой войны. Он имеет важное социальное значение, поскольку, получив этот статус, украинцам открывается доступ к ряду льгот и компенсаций.

О том, какие льготы могут получить дети войны в 2024 году, напомнили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

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Какие льготы могут получить украинцы со статусом ребенок войны

Граждане Украины, не достигшие 18 лет на момент завершения Второй мировой войны, имеют право получить статус "ребенка войны". Этот статус не следует путать со статусом "ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов" во время антитеррористических операций или в результате агрессии со стороны России.

Согласно статье 5 закона Украины "О социальной защите детей войны" от 20.01.2018, детям войны предоставляются такие льготы:

право на приоритетную сохранность рабочего места при сокращении штата;

возможность использования очередного отпуска в удобное для них время;

получение дополнительного неоплачиваемого отпуска до двух недель в год;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднемесячной зарплаты независимо от стажа работы;

приоритетное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

право на 25% скидку на оплату коммунальных услуг (газа, электричества и т.п.) в пределах установленных норм потребления, при условии, что среднемесячный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4240 грн.

Статус "ребенок войны" подтверждается органом социальной защиты населения путем нанесения соответствующего штампа в пенсионном удостоверении личности.

Какие льготы имеют дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов

Постановление Правительства определяет, что статус могут получить дети, проживавшие в зонах боевых действий, получили травмы, контузию или ранения, а также находившиеся в плену или похищенные.

Этот статус также предоставляется детям, которые стали жертвами сексуального, физического или психологического насилия, или если их родители-военнослужащие погибли во время исполнения служебных обязанностей.

Хотя этот статус не предусматривает специальных выплат на общенациональном уровне, дети, имеющие его, могут получить определенные льготы и социальную помощь:

ежегодная финансовая помощь на оздоровление;

помощь в получении образования и компенсация расходов на психологическую поддержку;

целевая поддержка обучения и ежемесячные выплаты на проживание (около 3000 гривен);

бесплатное питание в детских садах, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях.

Кроме того, на местном уровне власти могут предоставлять дополнительные льготы в зависимости от решений конкретных территориальных общин, что может включать скидки на коммунальные услуги, транспортные расходы и другие формы поддержки.

Государство продолжает выплату материальной помощи на детей через разные социальные программы. Известно, на какую финансовую поддержку могут рассчитывать украинцы.

Граждане с инвалидностью в Украине могут получить значительное количество льгот. Для того чтобы получить государственную поддержку, нужно иметь удостоверение, подтверждающее статус инвалида или право на пособие.