Льготы для детей погибшего военного — полный список и как оформить

Похороны погибших военнослужащих. Фото: varta1

Дети погибших на войне военнослужащих имеют право на обучение в государственных образовательных учреждениях. Также они до достижения совершеннолетия будут получать пенсию по потере кормильца.

Об этом идет речь в материале на портале uhrc.org.ua.

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Пенсия и помощь

Дети погибших военнослужащих ВСУ имеют право на ряд льгот, гарантированных государством.

Прежде всего государство должно оказать им безвозмездную психологическую помощь.

Кроме того, несовершеннолетние дети погибшего воина имеют право на пенсию по потере кормильца. Если у военного был один ребенок — он получает 70% от денежного довольствия своего отца. Если же детей двое и больше — все они ежемесячно получают денежные средства в размере 50% денежного довольствия погибшего отца.

Льготы на обучение

Дети погибших военных имеют право на льготы в системе образования.

В частности, таких детей должны вне очереди принимать в детские учреждения по месту жительства.

А еще они могут поступать вне конкурса в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионального высшего образования.

Речь идет о поступлении на специальности, подготовка по которым осуществляется за счет средств, соответственно, государственного и местных бюджетов.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы дает статус "ребенок войны".

Также мы сообщали о том, на какие льготы имеют право участники боевых действий.