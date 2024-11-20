Документи до ТЦК — що подає роботодавець і працівник у різних випадках

Чоловік у ТЦК. Фото архівне: УНІАН

Працівники та роботодавці мають низку підстав, коли візит до ТЦК та СП необхідний. До прикладу, йдеться про випадки, коли роботодавець приймає або звільняє з роботи працівника, або у нього змінюються певні облікові дані.

Про найпоширеніші ситуації, коли робітнику та роботодавцю треба йти до ТЦК та СП, пише 7eminar.

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Візит до ТЦК у разі прийняття або звільнення працівника

У разі прийняття на роботу або звільнення роботодавець зобов’язаний подати Додаток 4 до ТЦК за місцем реєстрації працівника (прописки), де він перебуває на військовому обліку, протягом семи календарних днів.

Це передбачено п. 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 №1487 (далі – Порядок №1487).

Тим часом працівник мусить надіслати до ТЦК за місцем своєї прописки повідомлення у довільній формі щодо змін облікових даних, як йдеться у підпункті 8 Додатку 2 Порядку №1487. Проте, якщо компанія подає інформацію про працівника, то йому не потрібно особисто звертатися до ТЦК, бо дані про місце роботи вже мають бути надані роботодавцем. Проте, юристи радять задля уникнення неприємних ситуацій нагадувати співробітникам про необхідність оновити облікові дані.

Чи потрібно йти до ТЦК у разі адреси чи прізвища

Якщо у працівника змінюються облікові дані, то він повинен сповістити про це свого роботодавця, а той своєю чергою мусить щомісяця до 5 числа подати повідомлення про такі зміни о ТЦК за пропискою працівника, де він стоїть на військовому обліку.

Зміна облікових даних працівника це зміна:

прізвища, власного імені та по батькові (за наявності),

реквізитів паспорта громадянина України,

паспорта громадянина України для виїзду за кордон,

адреси задекларованого / зареєстрованого місця проживання,

адреси місця фактичного проживання,

сімейного стану;

освіти,

місця роботи і посади.

Працівник тим часом мусить надіслати до ТЦК за місцем прописки повідомлення про зміну облікових даних та копію відповідного документу, який це підтверджує.

Юристи зазначили, що працівник та роботодавець можуть це зробити без візиту до ТЦК — можна надіслати повідомлення рекомендаційним листом Укрпоштою. Однак згідно з п. 10 гл. 1 розд. II Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін'юсту від 18.06.2015 №1000/5: документи без адресної частини (плани, звіти, довідки, акти тощо) та документи, що підлягають поверненню, надсилаються із супровідним листом.

Призначення або звільнення директора та особи, відповідальної за військовий облік (ВО)

Особа, відповідальна за ведення військового обліку, подає Додаток 1 до ТЦК за місцем реєстрації підприємства.

Підприємства, установи та організації зобов’язані протягом семи днів з дати видання наказу про призначення чи звільнення керівників та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, повідомити про це відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (п. 13 Порядку №1487).

Чи треба йти до ТЦК, якщо особа, що відповідальна за військовий облік пішла у відпустку

Законодавство не вимагає призначення тимчасового відповідального на заміну особи, яка веде військовий облік на підприємстві.

Однак у разі тривалої відсутності (через хворобу, відпустку, тощо) функції відповідального можуть бути покладені на іншу особу наказом керівника.

Якщо відповідальний за військовий облік відсутній лише на короткий період (щорічна відпустка), повідомляти про це ТЦК не потрібно (п. 13 Порядку №1487).

Підвищення кваліфікації відповідального за військовий облік

Відповідно до п. 12 Порядку №1487, підприємства, установи та організації щорічно до 1 жовтня визначають необхідність підвищення кваліфікації відповідальних за ведення військового обліку.

Підвищення кваліфікації має відбуватися раз на 5 років, однак потребу в ньому слід оцінювати щороку до 1 жовтня.

Якщо виникає потреба в підвищенні кваліфікації, це фіксується у наказі. Якщо ж відповідальна особа вже пройшла підвищення кваліфікації, у наказі зазначається відсутність потреби.

Який в роботодавця та працівника є військово-транспортний обов’язок перед ТЦК

Згідно з п. 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2000 №1921, керівники підприємств, установ і організацій повинні двічі на рік — до 20 червня та до 20 грудня — подавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відомості про наявні транспортні засоби та техніку, їх технічний стан, а також про працівників, які використовують ці транспортні засоби та техніку. Звітність здійснюється за формою, наведеною у додатку 1.

Відомості подаються до ТЦК за місцем реєстрації підприємства, на балансі якого обліковуються транспортні засоби.

Звітність надається лише у разі, якщо на балансі підприємства є транспортні засоби. Якщо ж транспортні засоби та техніка відсутні (або вибули повністю), порожні відомості не подаються.

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