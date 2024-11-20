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Какие документы подают в ТЦК на работе — шесть ключевых ситуаций

20 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Документы в ТЦК — подающий работодатель и работник в разных случаях
Человек в ТЦК. Фото архивное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Работники и работодатели имеют ряд оснований, когда визит в ТЦК и СП необходим. К примеру, речь идет о случаях, когда работодатель принимает или увольняет с работы работника, или у него изменяются определенные учетные данные.

О наиболее распространенных ситуациях, когда рабочему и работодателю нужно идти в ТЦК и СП, пишет 7eminar.

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Визит в ТЦК в случае принятия или увольнения работника

В случае принятия на работу или увольнения работодатель обязан представить Приложение 4 к ТЦК по месту регистрации работника (прописки), где он состоит на военном учете, в течение семи календарных дней.

Это предусмотрено п. 34 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30.12.2022 №1487 (далее – Порядок №1487).

Между тем, работник должен направить в ТЦК по месту своей прописки уведомление в произвольной форме относительно изменений учетных данных, как говорится в подпункте 8 Приложения 2 Порядка №1487. Однако, если компания представляет информацию о работнике, то ему не нужно лично обращаться в ТЦК, поскольку данные о месте работы уже должны быть предоставлены работодателем. Однако юристы советуют во избежание неприятных ситуаций напоминать сотрудникам о необходимости обновить учетные данные.

Нужно ли идти в ТЦК в случае адреса или фамилии

Если у работника изменяются учетные данные, то он должен известить об этом своего работодателя, а тот в свою очередь должен ежемесячно до 5 числа подать уведомление о таких изменениях в ТЦК по прописке работника, где он стоит на военном учете.

Изменение учетных данных работника это изменение:

  • фамилии, собственного имени и отчества (при наличии);
  • реквизитов паспорта гражданина Украины;
  • паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
  • адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства;
  • адреса места фактического проживания;
  • семейного положения;
  • образования;
  • места работы и должности.

Работник тем временем должен отправить в ТЦК по месту прописки уведомление об изменении учетных данных и копию соответствующего документа, подтверждающего это.

Юристы отметили, что работник и работодатель могут это сделать без визита в ТЦК — можно отправить сообщение рекомендательным письмом по Укрпочте. Однако согласно п. 10 см. 1 разд. II Правил организации делопроизводства и архивного хранения документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях, утвержденных приказом Минюста от 18.06.2015 №1000/5: документы без адресной части (планы, отчеты, справки, акты и т.п.) и документы, подлежащие возврату, направляются с сопроводительным письмом.

Назначение или увольнение директора и лица, ответственного за военный учет (ВО)

Лицо, ответственное за ведение военного учета, представляет Приложение 1 к ТЦК по месту регистрации предприятия.

Предприятия, учреждения и организации обязаны в течение семи дней со дня издания приказа о назначении или увольнении руководителей и других лиц, ответственных за организацию и ведение военного учета, сообщить об этом соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки (п. 13 Порядка №1487).

Нужно ли идти в ТЦК, если лицо, ответственное за военный учет ушло в отпуск

Законодательство не требует назначения временного ответственного на замену лица, ведущего военный учет на предприятии.

Однако в случае длительного отсутствия (по болезни, отпуску и т.п.) функции ответственного могут быть возложены на другое лицо приказом руководителя.

Если ответственный за военный учет отсутствует только на короткий период (ежегодный отпуск), сообщать об этом ТЦК не следует (п. 13 Порядка №1487).

Повышение квалификации ответственного за военный учет

Согласно п. 12 Порядка №1487 предприятия, учреждения и организации ежегодно до 1 октября определяют необходимость повышения квалификации ответственных за ведение военного учета.

Повышение квалификации должно происходить раз в 5 лет, однако необходимость в нем следует оценивать ежегодно до 1 октября.

В случае необходимости повышения квалификации это фиксируется в приказе. Если ответственное лицо уже прошло повышение квалификации, в приказе указывается отсутствие потребности.

Какой у работодателя и работника есть военно-транспортная обязанность перед ТЦК

Согласно п. 15 Положения о военно-транспортной обязанности, утвержденного постановлением КМУ от 28.12.2000 №1921, руководители предприятий, учреждений и организаций должны дважды в год — до 20 июня и до 20 декабря — подавать в территориальные центры комплектования и социальную поддержку сведения о имеющихся транспортные средства и технику, их техническое состояние, а также о работниках, использующих эти транспортные средства и технику. Отчетность производится по форме, приведенной в приложении 1.

Ведомости представляются в ТЦК по месту регистрации предприятия, на балансе которого учитываются транспортные средства.

Отчетность предоставляется только в том случае, если на балансе предприятия есть транспортные средства. Если транспортные средства и техника отсутствуют (или выбыли полностью), пустые сведения не представляются.

Напомним, юрист объяснял, какой пакет документов должен предоставить военнообязанный в ТЦК, если оформил опеку над ребенком и вправе ли его мобилизовать на время их рассмотрения.

Также адвокат объяснил нюансы по поводу обращений граждан с жалобами на работу ТЦК — почему они не всегда работают.

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