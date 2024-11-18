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ТЦК запитує документи під час перевірки — чи можна їх не надавати

18 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК просять надати документи на вимогу — яка відповідальність за відмову
Перевірка ТЦК. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні працівники ТЦК можуть вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років показати військово-облікові документи, щоб перевірити дані. Чоловіки мають оновити свої військово-облікові дані та пред'являти паперову або електронну версію працівникам ТЦК та СП. Що буде, якщо не надати працівнику територіального центру комплектування документи?

Відповідь на це в ефірі "7 Каналу" дав начальник мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимир Богданович.

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Працівники ТЦК звіряють дані військовозобов'язаного через електронні реєстри, щоб становити, чи є така особа придатною до служби та чи оновила вона свої військово-облікові дані. 

"Представником уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру, і таку людину можна швидко встановити. Чи підлягає вона призову за мобілізацією, чи в неї уточнено військово-облікові дані, чи не уточнено, чи вона перебуває на обліку і так далі", — сказав він.

Крім того, працівники ТЦК та СП мають право здійснювати перевірку на вулиці, а разом з тим працівники поліції можуть оперативно встановити особу громадянина. 

Що буде якщо не показати ТЦК документи

Якщо особа відмовляється називати своє ім'я, прізвище та по батькові, а також не показує документів, то надалі працівники ТЦК можуть діяти за постановою Кабміну №560.

"Уповноважена особа представляється, пояснює, що зараз встановлюватиме особу. Особа може відмовитися чи не відмовитися. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП і якщо особа підтверджується, у неї документи в наявності, то до неї претензій немає. Така особа відпускається", — заявив Богданович.

Зокрема, із такою особою надалі працює поліція. А уповноважений від ТЦК своєю чергою, має представитися та виписати повістку.

Нагадаємо, Новини.LIVE дізналися в юристів, чи можуть надійти повістки військовозобов'язаним, які перебувають за кордоном

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мобілізація документи перевірки ТЦК та СП військовозобов'язані

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