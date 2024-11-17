Чи надходитимуть повістки українцям за кордоном - пояснення юриста

Чоловіки, які виїхали за кордон. Фото: Getty

Відповідно до нового мобілізаційного законодавства, повістка вважається врученою, навіть якщо адресат не розписався за неї. По країні вже почали надсилати повістки поштою. Надходять вони за адресами, які були вказані під час оновлення даних.

Але чи прийде повістка чоловікам, які перебувають за кордоном і держава про це знає — Новини.LIVE дізналося в юриста АО "Verity Group" Владислава Лук'яненко.

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Вручення повісток поштою

"Навіть якщо особа перебуває за кордоном, це не звільняє її від обов’язку з’явитися за повісткою протягом термінів, які закріплені законодавчо", — одразу заявив адвокат.

Він пояснив, що за чинними нормами законодавства, повістка може прийти за адресами всіх військовозобов'язаних.

Наприклад, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2024 р. № 1147, у разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

Якщо повістка прийшла на адресу чоловіка, який перебуває за кордоном, але є військовозобов’язаним, він має протягом трьох днів з'явитися для отримання рекомендованого листа.

При цьому варто зазначити, що день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів — протягом десяти діб від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку.

"У разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк. Якщо відповідна особа не з’явилася за повісткою протягом встановлених строків, то її можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, передбаченої статтею 210 КУпАП. Розмір штрафу становить від 17 00 до 25 500 грн", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, на думку одного з адвокатів, повістки громадянам, які перебувають за кордоном, можуть бути пов’язані або з помилками в діях територіального центру комплектування, або з неоформленою відстрочкою.

Також ми писали про єдиний варіант, коли чоловіки можуть стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном.