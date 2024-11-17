Будут ли приходить повестки украинцам за границей - объяснение юриста

Мужчины, выехавшие за границу. Фото: Getty

Согласно новому мобилизационному законодательству повестка считается врученной, даже если адресат не расписался за нее. По стране уже стали присылать повестки по почте. Поступают они по адресам, указанным при обновлении данных.

Но придет ли повестка мужчинам, которые находятся за границей и государство об этом знает, — Новини.LIVE узнало у юриста АО "Verity Group" Владислава Лукьяненко.

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Вручение повесток по почте

"Даже если лицо находится за границей, это не освобождает его от обязанности явиться за повесткой в течение сроков, закрепленных законодательно", — сразу заявил адвокат.

Он пояснил, что по действующим нормам законодательства повестка может прийти по адресам всех военнообязанных.

К примеру, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 08.10.2024 г. № 1147, в случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Если повестка пришла на адрес мужчины, который находится за границей, но он военнообязан, он должен в течение трех дней явиться для получения заказного письма.

При этом следует отметить, что день явки по вызову резервиста или военнообязанного из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов — в течение десяти суток со дня отправки повестки средствами почтовой связи.

"В случае получения повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки гражданин обязан явиться в указанные в нем место и срок. Если соответствующее лицо не явилось за повесткой в течение установленных сроков, то его могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил военного учета, предусмотренное статьей 210 КУоАП. Размер штрафа составляет от 17 00 до 25 500 грн", — подытожил адвокат.

Напомним, по мнению одного из адвокатов, повестки находящимся за рубежом гражданам могут быть связаны либо с ошибками в действиях территориального центра комплектования, либо с неоформленной отсрочкой.

Также мы писали о единственном варианте, когда мужчины могут встать на военный учет, находясь за границей.