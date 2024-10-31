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Повістка поштою — юристи назвали умови для оскарження

31 жовтня 2024 10:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можна оскаржити повістку поштою
Поштова скринька. Фото: Despositphotos
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Особа, якій прийшла повістка на пошту, вважається належним чином оповіщена, незалежно від того отримала вона її чи відмовилася. Якщо ж людина не з'явиться до територіального центру комплектування, складатиметься постанова про правопорушення, яку можна оскаржити.

Про це повідомила партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк в інтервʼю для Главреду.

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Чи можна оскаржити повістку поштою

Якщо людина отримала від ТЦК постанову про адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, вона має право її оскаржити до суду. 

За словами Карплюк, підстави для оскарження можуть бути різними — неналежне оформлення постанови чи, наприклад, зазначення невірних даних про адресу, через що особа не була обізнана про повістку.

У Тому випадку, коли людина оскаржила постанову, вирішувати щодо штрафу буде суд. 

"Якщо людина не довідалась про постанову, не оскаржила її до суду чи не сплатила добровільно, і постанова була передана на примусове виконання до органів державної виконавчої служби, то там відкривають виконавче провадження та накладають арешт на майно і грошові кошти на рахунках боржника", — зауважила Карплюк.

Вона додала, що може бути ситуація, коли особа довідається про постанову і штраф, коли на її рахунку вже буде накладено арешт. 

"Одразу скажу, що відкритий доступ в режимі онлайн до Єдиного реєстру боржників, де можна ввести дані і побачити, чи є особа серед боржників, адже туди вносяться особи, які є боржниками у виконавчих провадженнях. Також є сайт Автоматизована система виконавчих проваджень, де теж можна перевірити за даними особи наявність виконавчих проваджень щодо неї", — повідомила партнер юридичної фірми.

Нагадаємо, військовозобов'язані повинні оновити свої особисті дані в ТЦК і СП або через мобільний додаток "Резерв+", інакше їм загрожують штрафи та навіть арешт майна. 

Раніше ми писали про те, що юрист Роман Сімутін заявив, що в Україні посилюється контроль за порушеннями мобілізації та військового обліку. 

суд ТЦК та СП військовозобов'язані пошта мобілізація бойова повістка

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