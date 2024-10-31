Мобілізація в Україні — чи можна оскаржити повістку поштою

Поштова скринька. Фото: Despositphotos

Особа, якій прийшла повістка на пошту, вважається належним чином оповіщена, незалежно від того отримала вона її чи відмовилася. Якщо ж людина не з'явиться до територіального центру комплектування, складатиметься постанова про правопорушення, яку можна оскаржити.

Про це повідомила партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк в інтервʼю для Главреду.

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Якщо людина отримала від ТЦК постанову про адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, вона має право її оскаржити до суду.

За словами Карплюк, підстави для оскарження можуть бути різними — неналежне оформлення постанови чи, наприклад, зазначення невірних даних про адресу, через що особа не була обізнана про повістку.

У Тому випадку, коли людина оскаржила постанову, вирішувати щодо штрафу буде суд.

"Якщо людина не довідалась про постанову, не оскаржила її до суду чи не сплатила добровільно, і постанова була передана на примусове виконання до органів державної виконавчої служби, то там відкривають виконавче провадження та накладають арешт на майно і грошові кошти на рахунках боржника", — зауважила Карплюк.

Вона додала, що може бути ситуація, коли особа довідається про постанову і штраф, коли на її рахунку вже буде накладено арешт.

"Одразу скажу, що відкритий доступ в режимі онлайн до Єдиного реєстру боржників, де можна ввести дані і побачити, чи є особа серед боржників, адже туди вносяться особи, які є боржниками у виконавчих провадженнях. Також є сайт Автоматизована система виконавчих проваджень, де теж можна перевірити за даними особи наявність виконавчих проваджень щодо неї", — повідомила партнер юридичної фірми.

Нагадаємо, військовозобов'язані повинні оновити свої особисті дані в ТЦК і СП або через мобільний додаток "Резерв+", інакше їм загрожують штрафи та навіть арешт майна.

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