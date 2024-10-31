Де вручатимуть повістки — що загрожує за розголошення місць

Вручення повісток. Фото: УНІАН

Не всі працівники ТЦК є військовослужбовцями, але вони володіють інформацією з обмеженим доступом. Наприклад, можуть знати плани щодо проведення заходів працівниками, тобто коли і де роздаватимуть повістки.

Що загрожує тим працівникам ТЦК, які розказали службову таємницю, Новини.LIVE поцікавилося в юристки Надії Шуляк.

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Інформація про плани ТЦК

На законодавчому рівні закріплено перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Збройних cил України, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану.

Зокрема, до такої інформації належать:

Дійсні найменування військових частин (підрозділів) ЗС України, інших складових сил оборони України, персональні дані військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання, координати місць їх розташування і зосередження.

Бойовий та чисельний склад військових частин (підрозділів) ЗС України, наявна кількість, тип бойової (спеціальної) техніки та її технічний склад.

Місця (райони) зосередження, розгортання та відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) ЗС України, з прив'язкою до населених пунктів (географічних об'єктів).

Поточні та майбутні плани (замисли) командувань (командирів), бойові (спеціальні) завдання та хід їх виконання військовими частинами (підрозділами) ЗС України.

Юристка звернула увагу на те, що деякі працівники ТЦК та СП проходять службу у ЗСУ. Відповідно, вони не мають права розголошувати інформацію з обмеженим доступом.

"У разі розголошення інформації про дислокацію, завдання та інші заходи ТЦК та СП, як здійснюються або будуть здійснюватися у майбутньому, такі дії можуть кваліфікувати за ст. 328 КК України. За розголошення державної таємниці передбачена кримінальна відповідальність, а притягти до неї можливо лише спеціального суб’єкта — особу, якій відомості, що містять державну таємницю, були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків", — підсумувала юристка.

Нагадаємо, Міністерство оборони України повідомило, що працює над новим способом вручення повісток. Це буде автоматизований спосіб з використанням реєстру "Оберіг".