Где будут вручать повестки — что грозит за разглашение мест

Вручение повесток. Фото: УНИАН

Не все работники ТЦК являются военнослужащими, но владеют информацией с ограниченным доступом. Например, могут знать планы проведения мероприятий работниками, то есть когда и где будут раздавать повестки.

Что грозит тем работникам ТЦК, которые рассказали служебную тайну, Новини.LIVE поинтересовалось у юриста Надежды Шуляк.

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Информация о планах ТЦК

На законодательном уровне закреплен список информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника о действиях Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны, негативно повлиять на ход выполнения задач по назначению во время действия правового режима военного положения.

В частности, к такой информации относят:

Действительные наименования воинских частей (подразделений) ВС Украины, других составляющих сил обороны Украины, персональные данные военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания, координаты мест их расположения и сосредоточения.

Боевой и численный состав воинских частей (подразделений) ВС Украины, количество, тип боевой (специальной) техники и ее технический состав.

Места (районы) сосредоточение, развертывание и восстановление боеспособности воинских частей (подразделений) ВС Украины, с привязкой к населенным пунктам (географическим объектам).

Текущие и будущие планы (замыслы) командований (командиров), боевые (специальные) задачи и ход их выполнения воинскими частями (подразделениями) ВС Украины.

Юрист обратила внимание на то, что некоторые работники ТЦК и СП проходят службу в ВСУ. Соответственно они не имеют права разглашать информацию с ограниченным доступом.

"В случае разглашения информации о дислокации, задачах и других мерах ТЦК и СП, которые осуществляются или будут осуществляться в будущем, такие действия могут квалифицировать по ст. 328 УК Украины. За разглашение государственной тайны предусмотрена уголовная ответственность, а привлечь к ней возможно только специального субъекта — лицо, которому сведения, содержащие государственную тайну, были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей", — подытожила юрист.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило, что работает над новым способом вручения повесток. Это будет автоматизированный способ с использованием реестра "Оберіг".