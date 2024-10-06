Адвокат заявляє, що за повістки поштою ТЦК не мають права штрафувати військовозобов'язаних без їхньої присутності

Повістка поштою — юрист розповів, чи можна скасувати штраф, якщо її не отримав
В Україні ТЦК та СП почали надсилати перші повістки за допомогою Укрпошти. Повістка вважається отриманою, навіть якщо військовозобов'язаний не отримав її в руки.
Видання "Факти" з'ясувало у юриста, чи можна оскаржити в суді штраф за те, що людина не з'явилася за такою поштовою повісткою.
У чому нюанс оскарження поштової повістки
Адвокат Роман Сімутін стверджує, що ТЦК не має права заочно звинувачувати військовозобов'язаного у такому адміністративному правопорушенні. Згідно із КУпАП, подібна справа розглядається суто у присутності обвинуваченого.
Проте адміністративну справу можна розглядати й без особи, якщо є чіткі дані, що людину своєчасно сповістили про місце та час розгляду справи.
Отже, зазначає юрист, в ТЦК повинні надіслати громадянину повістку про виклик його для розгляду справи, а такий документ має вручатися суто в руки людині.
Юрист каже, що до нього звертаються люди, які дізнаються про штрафи та виконавче провадження через застосунок "Дія", і ці справи розглядались без їхньої присутності, що є порушенням закону.
Оскільки ТЦК має доступ до всіх державних реєстрів, які містять персональні дані, то у разі винесення штрафів за неуточнення персональних даних, ТЦК потрібно буде доводити у суді неможливість отримати інформацію з баз даних.
"Вже є низка судових рішень про скасування постанов ТЦК за неуточнення персональних даних, оскільки такі дані ТЦК мав отримати самостійно з реєстрів та баз даних, до яких має доступ в електронному вигляді", — каже адвокат.
Нагадаємо, мешканця Одещини майже тиждень тримали у ТЦК, але він зумів довести у суді незаконність свого затримання.
Також повідомлялося про киянина, який прийшов оновити дані, а отримав штраф.
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