Адвокат заявляет, что по повестке по почте ТЦК не имеют права штрафовать военнообязанных без их присутствия

Повестка по почте. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

В Украине ТЦК и СП начали отправлять первые повестки с помощью Укрпочты. Повестка считается полученной, даже если военнообязанный не получил ее в руки.

Издание "Факты" выяснило у юриста, можно ли обжаловать в суде штраф за то, что человек не явился по такой почтовой повестке.

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Адвокат Роман Симутин утверждает, что ТЦК не имеет права заочно винить военнообязанного в таком административном правонарушении. Согласно КУоАП, подобное дело рассматривается только в присутствии обвиняемого.

Однако административное дело можно рассматривать и без обвиняемого, если есть четкие данные, что его своевременно уведомили о месте и времени рассмотрения дела.

Следовательно, отмечает юрист, в ТЦК должны отправить гражданину уведомление о вызове его для рассмотрения дела, а такой документ должен вручаться сугубо в руки человеку.

Юрист говорит, что к нему обращаются люди, которые узнают о штрафах и исполнительном производстве через приложение "Дія", и эти дела рассматривались без их присутствия, что нарушает закон.

Поскольку ТЦК имеет доступ ко всем государственным реестрам, содержащим персональные данные, то в случае вынесения штрафов за неуточнение персональных данных ТЦК нужно будет доказывать в суде невозможность получения информации из баз данных.

"Уже есть ряд судебных решений об отмене постановлений ТЦК за неуточнение персональных данных, поскольку такие данные ТЦК должны были получить самостоятельно из реестров и баз данных, к которым имеет доступ в электронном виде", — говорит адвокат.

Напомним, жителя Одесской области почти неделю держали в ТЦК, но он сумел доказать в суде незаконность своего задержания.

Также сообщалось о киевлянине, который пришел обновить данные, а получил штраф.