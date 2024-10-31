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Всіх проб'ють по базах — юрист про посилення мобілізації

31 жовтня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація посилиться, а ТЦК отримає про порушників інформацію з різних баз даних
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Різні структури обмінюватимуться інформацією про порушників мобілізаційного законодавства. В Україні посилюється контроль за порушеннями мобілізації та військового обліку. 

Про нюанси оновлених принципів мобілізації в коментарі ТСН розповів юрист Роман Сімутін.

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За його словами, тепер ТЦК обмінюватимуться даними з правоохоронними структурами та спецслужбами, які мають більше методів для пошуку тих, хто не виконав вимоги законодавства.

Це дозволить правоохоронцям швидко та ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або інших відповідних органів.

Роман Сімутін зазначив, що навіть ті, хто оновив свої військові-облікові дані, можуть отримувати повідомлення про порушення правил обліку. Тепер ці порушення будуть відображатись на планшеті правоохоронця під час перевірки документів. Це також може скоротити час передачі даних про обмеження на керування транспортом, роблячи цей процес швидшим.

За словами Сімутіна, тепер можливі ситуації, коли людину зупиняють за порушення правил дорожнього руху, перевіряють по базах даних і знаходять інформацію про порушення правил військового обліку. Навіть якщо поліцейський буде перевіряти документи без працівників ТЦК.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи може ТЦК виписати штраф за несвоєчасне оновлення даних.

Також ми інформували, чи мають право співробітники ТЦК заходити до приватного житла без згоди власника та проводити в помешканні оповіщення.

ТЦК та СП мобілізація війна в Україні ЗСУ повістки

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