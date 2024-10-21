Чи можуть ТЦК виписати штраф за несвоєчасне оновлення даних, відповів юрист

Представник ТЦК заповнює документ. Ілюстраційне фото: УНІАН

У травні 2024 року в Україні набрав чинності закон про мобілізацію, згідно якого громадяни протягом 60 днів мали оновити свої військово-облікові дані. Якщо ж військовозобов'язаний не зробив того, про що сказано у документі, доведеться сплатити штраф.

Про це пише "Українська правда. Життя" з посиланням на адвоката юридичної фірми "Міллер" Андрія Новака.

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Що сказав юрист

Андрій Новак зазначив, що після 16 липня 2024 року громадянам України заборонили оновлюватися дані у ЦНАПах, проте це все ще можна зробили у ТЦК або ж у мобільному застосунку "Резерв+". Однак у такому разі за протермінування у доведеться сплатити штраф. Адвокат підкреслив, що його мають право виписати виключно представники ТЦК.

Видання у свою чергу нагадало, що за словами речника Міноборони України Дмитра Лазуткіна відбуватиметься наступне: ТЦК будуть накладати штрафи впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, однак не пізніше одного року з моменту його вчинення. Андрій Новак враховуючи це сказав наступне.

"З високою вірогідністю цей штраф випишуть. Питання тільки — коли саме, тому що це складна і довга процедура. Потрібно опрацьовувати порушення, виписувати, складати постанову про притягнення військовозобов'язаного до адміністративного правопорушення. Такий вид штрафу — це прерогатива ТЦК, і його має виписати начальник центру комплектування", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, що в Україні існують Telegram-канали, які поширюють інформацію про місця видачі повісток працівниками ТЦК та СП. Адміністраторів таких ресурсів будуть карати.

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