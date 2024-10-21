Могут ли ТЦК выписать штраф за несвоевременное обновление данных, ответил юрист

Представитель ТЦК заполняет документ. Иллюстрационное фото: УНИАН

В мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому граждане в течение 60 дней должны были обновить свои военно-учетные данные. Если же военнообязанный не сделал того, о чем говорится в документе, придется заплатить штраф.

Об этом пишет "Украинская правда. Жизнь" со ссылкой на адвоката юридической фирмы "Миллер" Андрея Новака.

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Андрей Новак отметил, что после 16 июля 2024 года гражданам Украины запретили обновлять данные в ЦНАПах, однако это все еще можно сделать в ТЦК или же в мобильном приложении "Резерв+". Но в таком случае за просрочку придется оплатить штраф. Адвокат подчеркнул, что его вправе выписать исключительно представители ТЦК.

Издание в свою очередь напомнило, что по словам спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, будет происходить следующее: ТЦК будут налагать штрафы в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения. Андрей Новак, учитывая это, сказал следующее.

"С высокой вероятностью этот штраф выпишут. Вопрос только — когда именно, потому что это сложная и длительная процедура. Нужно прорабатывать нарушения, выписывать, составлять постановление о привлечении военнообязанного к административному правонарушению. Такой вид штрафа — это прерогатива ТЦК, и его имеет выписать начальник центра комплектования", — резюмировал адвокат.

Напомним, что в Украине существуют Telegram-каналы, которые распространяют информацию о местах выдачи повесток работниками ТЦК и СП. Администраторов таких ресурсов будут наказывать.

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