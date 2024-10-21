Могут ли ТЦК выписать штраф за несвоевременное обновление данных, ответил юрист

Юрист ответил, может ли ТЦК выписать штраф за несвоевременное обновление данных
В мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому граждане в течение 60 дней должны были обновить свои военно-учетные данные. Если же военнообязанный не сделал того, о чем говорится в документе, придется заплатить штраф.
Об этом пишет "Украинская правда. Жизнь" со ссылкой на адвоката юридической фирмы "Миллер" Андрея Новака.
Что сказал юрист
Андрей Новак отметил, что после 16 июля 2024 года гражданам Украины запретили обновлять данные в ЦНАПах, однако это все еще можно сделать в ТЦК или же в мобильном приложении "Резерв+". Но в таком случае за просрочку придется оплатить штраф. Адвокат подчеркнул, что его вправе выписать исключительно представители ТЦК.
Издание в свою очередь напомнило, что по словам спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, будет происходить следующее: ТЦК будут налагать штрафы в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения. Андрей Новак, учитывая это, сказал следующее.
"С высокой вероятностью этот штраф выпишут. Вопрос только — когда именно, потому что это сложная и длительная процедура. Нужно прорабатывать нарушения, выписывать, составлять постановление о привлечении военнообязанного к административному правонарушению. Такой вид штрафа — это прерогатива ТЦК, и его имеет выписать начальник центра комплектования", — резюмировал адвокат.
Напомним, что в Украине существуют Telegram-каналы, которые распространяют информацию о местах выдачи повесток работниками ТЦК и СП. Администраторов таких ресурсов будут наказывать.
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