Мобилизация усилится, а ТЦК получит о нарушителях информацию из разных баз данных

Проверка документов у военнообязанного. Фото: УНИАН

Различные структуры будут обмениваться информацией о нарушителях мобилизационного законодательства. В Украине ужесточается контроль за нарушениями мобилизации и военного учета.

О нюансах обновленных принципов мобилизации в комментарии ТСН рассказал юрист Роман Симутин.

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По его словам, теперь ТЦК будут обмениваться данными с правоохранительными структурами и спецслужбами, имеющими больше методов для поиска тех, кто не выполнил требования законодательства.

Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или другие соответствующие органы.

Роман Симутин отметил, что даже те, кто обновил свои военно-учетные данные, могут получать уведомления о нарушении правил учета. Теперь эти нарушения будут отображаться на планшете правоохранителя во время проверки документов. Это также может сократить время передачи данных об ограничениях на управление транспортом, что делает процесс более быстрым.

По словам Симутина, теперь возможны ситуации, когда человека останавливают за нарушение ПДД, проверяют по базам данных и находят информацию о нарушении правил военного учета. Даже если полицейский будет проверять документы без работников ТЦК.

Напомним, мы сообщали, может ли ТЦК выписать штраф за несвоевременное обновление данных.

Также мы информировали, имеют ли право сотрудники ТЦК заходить в частное жилье без согласия собственника и проводить в помещении уведомления.