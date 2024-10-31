Якщо не оновити свої дані в ТЦК, то можна отримати великі штрафи й арешт майна

Молодий хлопець за ноутбуком. Ілюстративне фото: pixels.com

Громадяни, які підлягають військовій службі, зобов'язані оновити свої особисті дані в ТЦК і СП або через мобільний додаток Резерв+. За відсутність оновлення даних чоловікам загрожують штрафи та навіть арешт майна.

Юрист Дмитро Зала проінформував РБК-Україна про всі нюанси наслідків відмови оновлювати свої дані.

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За словами адвоката, людині загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, а в разі несплати — додаткові санкції.

"Якщо ви вважаєте штраф несправедливим, у вас є 10 днів для його оскарження з моменту отримання повідомлення", — пояснює експерт.

У разі несплати виконавча служба має право накласти арешт на ваші банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно. Водночас якщо сума штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, житло або земельна ділянка не підлягають примусовому продажу для покриття боргу за даним провадженням.

Щоб уникнути арешту рахунків або майна, юрист радить уважно ставитися до всіх повідомлень і оновлювати свої дані.

У військкомати потрібно повідомляти про зміни:

складу сім'ї;

адреси проживання;

номера мобільного телефону та адреси електронної пошти;

освіти;

місця роботи;

посади;

стану здоров'я (якщо встановлено інвалідність або змінилася група).

У разі виявлення несвоєчасного оновлення даних на громадянина буде накладено штраф за порушення правил військового обліку.

Які серйозні причини можуть слугувати підставою для несвоєчасного оновлення даних:

важка хвороба або травма;

сімейні обставини (наприклад, смерть близького родича, наявність неповнолітніх дітей, які потребують постійного нагляду);

відрядження або робота за кордоном, про яку було повідомлено відповідні органи;

форс-мажорні обставини, підтверджені документально.

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