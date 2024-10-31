Если не обновить свои данные в ТЦК, можно получить большие штрафы и арест имущества

Молодой парень за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixels.com

Граждане, подлежащие военной службе, обязаны обновить свои личные данные в ТЦК и СП или через мобильное приложение Резерв+. За отсутствие обновления данных мужчинам грозят штрафы и даже арест имущества.

Юрист Дмитрий Зал проинформировал РБК-Украина о всех нюансах последствий отказа обновлять свои данные.

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Что будет за необновление данных

По словам адвоката, военнообязанным грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен, а в случае неуплаты — дополнительные санкции.

"Если вы считаете штраф несправедливым, у вас есть 10 дней для его обжалования с момента получения уведомления", —объясняет эксперт.

В случае неуплаты исполнительная служба вправе наложить арест на ваши банковские счета, движимое и недвижимое имущество. В то же время, если сумма штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга.

Чтобы избежать ареста счетов или имущества, юрист советует внимательно относиться ко всем сообщениям и обновлять свои данные.

В военкоматы нужно сообщать об изменениях:

состав семьи;

адреса проживания;

номера мобильного телефона и адреса электронной почты;

образования;

места работы;

должности;

состояния здоровья (если установлена инвалидность или изменилась группа).

В случае обнаружения несвоевременного обновления данных на гражданина будет наложен штраф за нарушение правил военного учета.

Какие серьезные причины могут служить основанием для несвоевременного обновления данных:

тяжелая болезнь или травма;

семейные обстоятельства (например, смерть близкого родственника, наличие несовершеннолетних детей, нуждающихся в постоянном наблюдении);

командировка или работа за границей, о которой были уведомлены соответствующие органы;

форс-мажорные происшествия, подтвержденные документально.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военным после увольнения из рядов ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, как проходит процесс увольнения из армии по состоянию здоровья.