Виплати військовослужбовцям — виплати під час звільнення

Українські військові на війні. Фото: "АрміяInform"

Під час звільнення військовослужбовець Збройних сил України має право на одноразову компенсацію у розмірі 50 відсотків місячної зарплати. У випадку звільнення за станом здоров’я розраховується без урахування вислуги років.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Читайте також:

Звільнення за станом здоров’я

Військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, мають право на одноразову виплату.

Зокрема, якщо військовослужбовець звільняється за станом здоров’я, йому виплачується одноразова грошова допомога розміром 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Звільнення з інших причин

Якщо ж військовослужбовець звільняється за віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням — виплата буде дещо відрізнятися.

Тоді компенсація розраховується у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років і більше.

Така ж компенсація виплачується під час звільнення у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину чи дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як звільнитися із ЗСУ за станом здоров’я.

Також ми повідомляли про те, як виплачуються кошти на оздоровлення військовим у 2024 році.